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МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 6, РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

Днес, 00:04

ВТОРНИК, 16 ЮНИ

ГРУПА I

ФРАНЦИЯ - СЕНЕГАЛ  3:1
(Мбапе 66, 90+6, Баркола 82; Мбайе 90+5)

ИРАК - НОРВЕГИЯ  17.VI, 01:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)

КЛАСИРАНЕ

ГРУПА J

АРЖЕНТИНА - АЛЖИР  17.VI, 04:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)

АВСТРИЯ - ЙОРДАНИЯ  17.VI, 07:00 ч.
(по БНТ 3)

 

ГОЛМАЙСТОРИ

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Килиан Мбапе (Франция);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония), Амад Диало (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Максимилиано Араухо (Уругвай), Брадли Баркола (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия.

 

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Мондиал 2026

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