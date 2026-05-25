"Лудогорец" уволни треньора Хьогмо и изпусна директна квота за Европа

В Швеция обявиха уволнението на норвежеца още преди съобщението на разградския клуб

25 Май 2026Обновена
Пер-Матиас Хьогмо се задържа 6 месеца в "Лудогорец" и бе освободен, след като не постигна поставените цели.
Пер-Матиас Хьогмо се задържа 6 месеца в "Лудогорец" и бе освободен, след като не постигна поставените цели.

Пер-Матиас Хьогмо вече не е треньор на "Лудогорец". Това обяви първо шведското издание "Афтонбладет", откъдето посочват като причина сривът в отбора и неуспехът в първенството и в турнира за Купата на България, където разградският клуб се размина с трофеите.

Очаква се новината да бъде потвърдена и от "Лудогорец". Временен наставник ще е досегашният асистент - шведът Микаел Старе, който ще води отбора днес срещу ЦСКА и в евентуален бараж за Лигата на конференцията. От разградския клуб обаче не бързат да обявят освобождаването на Хьогмо и обясниха, че не води отбора тази вечер, понеже бил в отпуск.

Решението за Хьогмо е очаквано. Той бе назначен на 22 ноември м.г. и под негово ръководство "Лудогорец" постигна забележителни победи над "Селта" (3:2) и "Ница" (1:0) и завърши 3:3 с ПАОК. След това бе спечелена и Суперкупата на България, но след отпадането от "Ференцварош" в плейоф в Лига Европа последва постепенен спад във формата на отбора, завършил в очевиден срив - едва 2 победи в 10 мача в България.

Стигна се до ситуация отборът да не е сигурен дори за участието си в евротурнирите. "Лудогорец" се нуждаеше от задължителна победа тази вечер над ЦСКА, за да има шанс да си осигури директна квота за Лигата на конференцията.

Успехът дойде, макар и в сетния миг. Националът Ивайло Чочев вкара за 1:0 в четвъртата минута на допълнителното време.

Лудогорец - ЦСКА 1:0 /репортаж/
По време на мача новият национал в ЦСКА Петко Панайотов улучи десния страничен стълб на вратата на "Лудогорец". В 62-ата мин. от столичния отбор поискаха дузпа, след като израелският защитник на разградчани Идан Нахмиас удари с бутони в гърдите голмайстора на ЦСКА Леандро Годой. След преглед с VAR не бе отсъдено нарушение, въпреки очевадната бруталност на влизането.

Победата на "Лудогорец" на практика се оказа само за статистиката, тъй като "ЦСКА 1948" успя да завърши в същото време 0:0 като домакин срещу шампиона "Левски" и събра също 67 точки, колкото и разградчани. "ЦСКА 1948" обаче има по-добър баланс в директните мачове и заради това завърши на второ място за пръв път в историята си, с което си спечели директна квота за Лигата на конференцията. "Лудогорец" остана трети в крайното класиране и ще играе в петък срещу "Локомотив" (Пд) в бараж за последното място за Лигата на конференцията.

ЦСКА 1948 - Левски 0:0 /репортаж/
