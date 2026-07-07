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"Левски" не успя да спечели първия си мач в Европа

Равенството в Баня Лука задължава "сините" да спечелят реванша на 14 юли

07 Юли 2026Обновена
Словенският халф на "Левски" Гашпер Търдин (вдясно) е надскочил нападателя на "Борац" Лука Юричич по време на мача в Баня Лука.
Фейсбук/Левски
Словенският халф на "Левски" Гашпер Търдин (вдясно) е надскочил нападателя на "Борац" Лука Юричич по време на мача в Баня Лука.

"Левски" завърши 1:1 в гостуването си срещу "Борац" (Баня Лука) в първи мач от I квалификационен кръг за влизане в Шампионската лига. "Сините" направиха слабо първо полувреме в първия си официален двубой за сезона, но през второто изпуснаха победата.

"Борац" поведе в резултата рано, след като защитникът на българския шампион Никола Серафимов фауира Стефан Савич в наказателното поле. Лука Юричич вкара дузпата - 1:0.

До почивката тимът, воден от треньора Хулио Веласкес, не подплати с нищо претенциите си да е по-класен отбор от "Борац". Имаше и друг проблем - Давид Кусо беше сменен след края на първото полувреме заради контузия. През втората част обаче "Левски" се активизира. В 55-ата минута влезлият на почивката Армстронг Око-Флекс изравни след асистенция на новопривлечения Сержиньо.

Последваха няколко опасни атаки на българския отбор, а най-чистото положение бе в 85-ата минута, когато Акрам Бурас шутира, но вратарят на домакините Никола Четкович изби.

След това равенство "Левски" е задължен да спечели реванша на 14 юли на стадион "Георги Аспарухов", ако иска да се класира за II квалификационен кръг.

Борац Баня Лука - Левски 1:1 /репортаж/
Борац Баня Лука - Левски 1:1 /репортаж/
vbox7.com

След мача треньорът на "Левски" Хулио Веласкес заяви: "Направихме достатъчно, за да победим. Мога само да съм супер горд от моите играчи. Играха много добре. Не е лесно да гостуваш тук, още повече с ранната дузпа, която получи съперникът. Отборът ни направи невероятна реакция. Още в следващата атака имахме ситуация за гол. Това, което ни липсваше през първата част, бяха заплахите зад гърба на защитата им. Малко ни липсваше да сме по-убедителни за втора и трета топка и техните дълги изритвания. Първото полувреме беше равностойно, а през второто категорично бяхме по-добри. Със сигурност можехме да вкараме втори гол, но трябва да оценим работата на играчите. Сега трябва да се подготвим за реванша, когато ще има невероятна атмосфера. Ще дадем всичко, за да спечелим. Отбор и публика ще дадем сърцата си."

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Ключови думи:

Левски, Шампионска лига, Хулио Веласкес

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