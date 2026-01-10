Иван Иванов е №1 сред младите спортисти на България за 2025 г.

SPORTAL.BG Лауреатите в анкетата "Най-добър млад спортист на България" за 2025 г.

Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов беше избран за най-добър млад спортист на България за 2025 г. Тенисистът събра най-голям вот в анкетата на специализирания сайт за детско-юношески спорт ViaSport.bg.

В 14-ото издание на допитването се включиха рекордните 132-ма представители на медиите, а точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 години, четири отбора и петима треньори на подрастващи.

На второ място се нареди волейболистът Симеон Николов - разпределител на мъжкия национален отбор, спечелил сребърните медали на Мондиал 2025 във Филипините. Челната тройка допълни автомобилният пилот Никола Цолов - световен вицешампион във Формула 3.

За "Отбор на годината" при подрастващите беше определен националният тим по волейбол за девойки до 19 г. с треньор Атанас Петров, който стана световен шампион в тази възрастова група. Самият Петров пък е треньор №1 на годината в юношеския спорт на България.

За първи път в историята на анкетата беше връчен специален приз на федерацията по волейбол, която беше избрана за най-добра в работата си с подрастващите през годината. Наградата е учредена от асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ).

Церемонията по награждаване беше уважена от легенди на българския спорт и президенти на федерации, сред които избраната за председател на БОК Весела Лечева, Йордан Йовчев, Ивет Лалова, Николай Иванов, Любомир Ганев, Красимир Дунев, Георги Глушков.

ТОП 10 В АНКЕТАТА "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СПОРТИСТ НА БЪЛГАРИЯ" 2025

1. Иван Иванов (тенис)

2. Симеон Николов (волейбол)

3. Никола Цолов (автомобилизъм)

4. Александър Василев (тенис)

5. Малена Замфирова (сноуборд)

6. Димана Иванова (волейбол)

7. Валентина Георгиева (гимнастика)

8. Християн Касабов (лека атлетика)

9. Виктория Нинова (волейбол)

10. Калина Венева (волейбол)