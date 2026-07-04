Григор Димитров спечели шедьовър на "Уимбълдън"

Григор Димитров изигра един от най-силните мачове в цялата си кариера в професионалния тенис и се класира за 1/8-финалите на "Уимбълдън". В мач шедьовър от III кръг българинът надделя над италианеца Матео Беретини в пълния 5-сетов формат на Големия шлем - 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Двубоят на Централния корт в Лондон продължи над три часа и половина и предложи на феновете всичко най-добро от играта и на двамата ветерани, надмогнали различни физически проблеми, за да бъдат отново част от световния елит. Грандиозният успех на 35-годишния Димитров дойде точно година след ужасната контузия - скъсания гръден мускул в IV кръг в "Ол Ингланд Клъб", лишила го от победа срещу световния №1 Яник Синер.

ALL HEART. ALL FIGHT ❤️‍🔥



Grigor Dimitrov digs deep to overcome Matteo Berrettini in a five-set thriller on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/y3JZwki4YR — Wimbledon (@Wimbledon) 4 юли 2026 г.

Тази вечер Григор изигра нов изумителен мач, особено с оглед на представянето си от началото на 2026 г. Стабилност, издръжливост, хладнокръвие и непримиримост от първата до последната точка изведоха хасковлията до успех. Първата ни ракета (№146 в света) превъзмогна дори поредното затваряне на покрива по средата на мача, превърнало стадиона в зала и променило коренно условията на тревния корт.

"Наслаждавам се твърде много. Толкова съм щастлив, че мога отново да бъда на този корт. Това е, което чувствам - само щастие. Исках единствено да мога да се състезавам отново. Но тук има нещо специално във въздуха. Благодаря ви! - обърна се Григор към публиката. - Тенисът не е спринт, а е маратон. Той играеше фантастично. В третия и четвъртия сет просто нямах шанс. Трябваше просто да се задържа в мача. Трябваше да оцелея психически. Не знаех дали и кога ще дойде следващият ми шанс. Чудесно е, че успях да сервирам толкова добре в края. След това, което се случи миналата година, дори не знаех какво повече може да ми се случи. Вече не е въпрос на победи и загуби. Не знам още колко ми остава и колко пъти ще мога да бъда тук. Това са моментите, за които играя."

Наградата за непримиримостта на Григор Димитров е мач срещу участващия също като него с "уайлд кард" представител на домакините Артър Фери (№114 в ранглистата). Последният останал британец в схемата се справи с фаворита Зизу Бергс също след 5-сетова битка и обрат с 2:6, 7:5, 2:6, 7:6 (3), 7:6 (10-5).

Първият в историята мач между Димитров и Фери ще се изиграе в понеделник.

СЕНЗАЦИИ ПРИ ДАМИТЕ

По стъписващ начин се разви днешният шести ден на "Уимбълдън" при жените. Една след друга надпреварата напуснаха втората третата поставени, едната от които беше шампионката от миналата година Ига Швьонтек.

Първо с турнира се сбогува №2 в схемата Елена Рибакина, която отстъпи пред Елизе Мертенс с 6:7 (4), 1:6. Така белгийката сложи край на негативната си серия от шест поредни поражения срещу рускинята с казахстански паспорт и за четвърти път в своята кариера стигна до втората седмица на Шампионата. На 1/8-финалите съперничка на Мертенс ще бъде чехкинята Мари Боузкова.

Още по-шокиращо беше отпадането на поставената под №3 Швьонтек, която не успя да вземе сет срещу 32-рата в световната ранглиста Александра Еала от Филипините - 6:7 (9), 2:6. Никога досега представителка на тази азиатска държава не беше достигала до IV кръг на турнир от Големия шлем. За място на 1/4-финалите Еала ще спори с италианката Джасмин Паолини.

"Не знам как да го опиша. Никога не съм била във втората седмица на турнир от Шлема и това е невероятно за мен - сподели 21-годишната Алекс. - Ига е феноменална тенисистка и много мил човек, така че съм наистина благодарна, че мога да споделя Централния корт с нея. Емоционална съм. Може би за някого като Ига, която е спечелила толкова много "мейджър" титли, или може би за някого като Серена или Винъс, това постижение може да изглежда незначително, но за някого, който е израснал във Филипините... Ходех да тренирам с брат ми и дядо ми всеки ден след училище с моите опърпани чорапи и обувки и моите пухкави бузи... Това е всичко."