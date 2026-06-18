Французин извън Топ 140 не даде сет на Григор Димитров

ЕПА/БГНЕС архив Григор Димитров пропусна малкото възможности, които му се откриха в мача срещу Кириан Жаке на тревния корт в Дъблин.

Григор Димитров отпадна на 1/4-финалите от тенис турнира от категория "Чалънджър 75" в Дъблин. В третия си мач от надпреварата на трева в ирландската столица първата ни ракета (№169 в света) не успя да вземе сет срещу друг състезател извън Топ 140 на ранглистата - 3:6, 6:7 (9) срещу французина Кириан Жаке (№145).

35-годишният българин допусна два пробива в първата част - в първия и в оказалия се последен 9-и гейм, и откриващият сет приключи за 32 минути. Вторият продължи над един час, след като ветеранът от Хасково първо отрази мачбол на собствен сервис в 10-ия гейм, а после беше много близо до спечелването му в тайбрека.

В дългия гейм Григор поведе с 4:0 точки след два минипробива, но позволи изравняване на резултата при 5:5. След това нашият тенисист стигна до три сетбола, включително един на свое подаване, но ги пропиля всичките. Впоследствие Димитров спаси още един мачбол, но при третата си възможност Жаке затвори двубоя след общо 1:35 ч. игра.

Това беше втора среща в съперничеството между двамата в професионалния тур и първа победа за французина. Предишният им мач беше в I кръг на US Open през 2024 г., когато българската звезда се наложи безпроблемно - 6:3, 6:4, 6:2 само за 105 минути на твърдия корт в Ню Йорк.

За Григор Димитров днешната загуба е общо 12-а от 16 изиграни мача от началото на сезона. Две от четирите си победи през 2026 г. той постигна тази седмица в Дъблин, като преди това беше в серия от 7 поредни поражения.

Следващото участие на бившия №3 в света ще бъде на тревния турнир от категория "АТР 250" в Майорка следващата седмица (21-27 юни), за където получи "уайлд кард" от организаторите. Това ще е генералната му репетиция за "Уимбълдън" (29 юни - 12 юли), където той ще играе също с покана от домакините.