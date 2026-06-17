Григор Димитров е 1/4-финалист в Дъблин

ЕПА/БГНЕС архив Григор Димитров изигра мача срещу Конър Ганън съвсем спокойно и рутинно и си гарантира още поне една среща в подготовката за завръщане на "Уимбълдън".

Григор Димитров постигна втора победа на турнира от категория "Чалънджър 75" на трева в Дъблин и се класира за 1/4-финалите. В двубой от II кръг първата ни ракета (№169 в света) нямаше особени проблеми срещу представителя на домакините от Ирландия Конър Ганън (№1089), надигравайки го с 6:2, 6:3 след 1:10 ч. игра.

Ден по-рано участващият с "уайлд кард" 24-годишен състезател от столицата надделя над бившия №17 в ранглистата Бърнард Томич в трисетова битка с два тайбрека. Срещу 35-годишния българин обаче разликата в класите беше непреодолима въпреки колебливата форма на нашата звезда.

Димитров изигра мача съвсем спокойно и рутинно и си гарантира още поне една среща в подготовката за завръщане на "Уимбълдън". За място на 1/2-финалите Григор ще спори с третия поставен в схемата французин Кириан Жаке (№145), който елиминира нидерландеца Меес Ротгеринг (№489) с 6:4, 2:0 и отказване заради контузия.

Четвъртфиналът с участието на хасковлията беше поставен като първи в програмата на централния корт за четвъртък (18 юни) и трябва да започне в 13:00 ч. наше време. Прякото предаване у нас ще бъде по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

Това е първият случай от почти година, в който най-добрият български тенисист печели последователни мачове. За последен път това се случи на "Уимбълдън" през 2025 г., когато Димитров стигна до IV кръг и се беше устремил към успех и срещу световния №1 Яник Синер, но претърпя тежка контузия в гръдната мускулатура.

От началото на този сезон Григор имаше само две победи в 13 мача, преди да дойде в Дъблин.