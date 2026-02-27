Гонят националите по щанги от лагера в "Спортпалас"

Фейсбук Двукратният еврошампион и сребърен медалист в изхвърлянето на световното миналата година Иван Димов е сред подписалите декларацията срещу Стефан Ботев, наред с всичките си колеги от националния отбор.

Проблемите във федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) не просто не затихват, а предизвикват нови и нови драми и вече реално застрашават участието на българските щангисти на европейското първенство в Батуми (Грузия) в средата на април.

Днес стана ясно, че националните отбори за мъже и жени, които са на подготвителен лагер във варненската база "Спортпалас", са принудени да напуснат. Причината - неплатени стари задължения към стопанина съоръжението - "Национална спортна база" ЕАД. Настояването щангистите да освободят базата е дошло с обаждане по телефона.

Проверка на "Сега" показа, че националите наистина ще трябва да си стегнат багажа утре и да напуснат. Старши треньорът на мъжкия тим Радослав Атанасов, при когото тренираха общо 12 щангисти, с изключение на олимпийския шампион Карлос Насар, който се подготвя по индивидуална програма, бе видимо притеснен. Той обясни, че тренировките са вървели изключително добре и, с оглед на постиженията, отборът има възможности за 3-4 медала в Батуми.

Сега, ако до събота по обед не стане някое чудо, Атанасов е принуден да направи утре едно занимание с тима и да отпрати всички национали по клубовете им, за да се подготвят самостоятелно. Все пак той се надява скоро въпросът да бъде разрешен и отново да се поднови централизираната подготовка, тъй като до Евро 2026 има едва месец и половина.

Както е известно националите, заедно с треньорите и техническите лица на тима, подготвят протест на 5 март пред министерството на младежта и спорта. Солидарен с колегите си е и Карлос Насар, който онзи ден подписа декларацията на всички щангисти (мъже и жени) от А отбора, треньори и помощници, срещу все още неосвободилия поста президент на БФВТ Стефан Ботев.

Онази вечер, когато бе награден за втори пореден път като Спортист №1 на България, олимпийският шампион каза, че Ботев "трупа разходи и не открива никакви приходи" и "води федерацията към дъното".

"Стефан Ботев трябва да каже какви са му намеренията или просто да отстъпи. Той не е предоставил отчет на ММС и не се вижда откъде ще намери каквито и да е приходи, така че ситуацията е много странна", добави Насар и каза още, че смята да проведе последната част от подготовката си във Варна, защото "европейското първенство също ще е на морското равнище". А след това "ще видим дали изобщо ще се ходи в Грузия". При нововъзникналата ситуация в "Спортпалас" въобще не е ясно дали Насар ще може да се подготвя там.

На този фон вчера се появи и отворено писмо от съдийската колегия на БФВТ, която поиска незабавна оставка на Стефан Ботев и оттегляне на трите жалби срещу избора за президент на Асен Златев на извънредното общо събрание от 15 декември.

Въпреки този натиск няма индикации, че Стефан Ботев възнамерява да освободи поста. Малка надежда дава новината, разпространена от "Спортал" - че две от трите заведени жалби срещу избора на Асен Златев, които спират вписването на новото ръководство, са били върнати от съда.

Става въпрос за исковете на ЦСКА и "Аполон" (Стара Загора), които не са били окомплектовани добре и не са приети. По този начин, ако тези два клуба не решат да си коригират жалбите и да ги внесат отново, остава само една такава - на "Христо Бъчваров". Президент на сливенския клуб е Пламен Братойчев, който е твърдо на страната на Стефан Ботев.