ФИФА обвини УЕФА в подривна дейност

ЕПА/БГНЕС архив Президентите на ФИФА и УЕФА - Джани Инфантино и Александър Чеферин, вече не стоят рамо да рамо.

Съдебната битка между двете най-влиятелни институции във футбола премина във фаза контраатака. Световният ръководен орган ФИФА обвини европейската централа УЕФА в целенасочена "очерняща кампания" срещу ръководството ѝ начело с президента Джани Инфантино.

Миналата седмица УЕФА внесе съдебни искове в САЩ с цел принудително разкриване на документи относно пропадналия проект FIFA Forward Enterprise (FFE). От Нион планират да заведат и наказателни дела в Швейцария персонално срещу Инфантино заради "престъпно лошо управление" и "измамно непазарна цена, промотирана за негова собствена полза" по отменената схема с FFE.

От офиса на ФИФА в Цюрих обаче на свой ред подадоха документи в американски съдилища с настояване разрешението за достъп до документи да бъде замразено до края на месеца. Световната централа твърди, че аргументът на континенталната асоциация "страда от фундаментален дефект" и "правни недостатъци".

BREAKING: FIFA has accused European football's governing body, UEFA, of a 'smear campaign' against Gianni Infantino after the body said it was preparing to bring criminal proceedings against the FIFA boss.https://t.co/cE0m4v8gl9 pic.twitter.com/p1sdo2SSLi — Sky News (@SkyNews) 3 септември 2026 г.

"УЕФА търси разкриване на информация в помощ на чуждестранно наказателно производство, което не съществува и което УЕФА признава, че няма правомощия да започне. Въпреки това УЕФА моли този съд да разреши широкомащабно разкриване на информация относно FFE", пише в претенцията на ФИФА, съобщава Би Би Си.

Глобалният орган също така настоява, че е било "ясно заявено", че създаването на FFE е "само предложение" и то не е можело да бъде реализирано без мнозинството от държави членки да го подкрепи.

"Вместо да участва в този демократичен процес, УЕФА публикува прессъобщение - началото на продължителна очерняща кампания срещу ФИФА и нейното ръководство", пише в съдебните документи.

Твърди се също, че "икономическата мотивация" на УЕФА е да попречи на по-малките страни да имат "финансовата сила, за да се конкурират с европейския елит".

"Ако футболът се засили в развиващия се свят, глобалната конкуренция се увеличава, което в крайна сметка намалява пазарната мощ на УЕФА и осигурява повече конкуренция за нейните водещи турнири - казва ФИФА. - Чрез набирането на средства, за да се позволи на някои от по-малките асоциации членки да развиват по-добре футбола, FFE би довела до това повече играчи от тези държави да изберат да представляват страните си на произход и да играят в родните си лиги, вместо да играят в чужбина."