Димитър Каров бе тържествено въведен във волейболната Зала на славата

Легендарният разпределител стана част от Випуск 2025 на музея в Холиоук

Днес, 08:54
Димитър Каров (третият от ляво на дясно) позира със своя плакет в ръце заедно с останалите членове на Випуск 2025 във волейболната Зала на славата.
Легендарният български разпределител Димитър Каров беше официално въведен в Залата на славата на волейбола. Церемонията по приемане на Випуск 2025 в музея в американския град Холиоук, щата Масачузетс, се състоя тази нощ, а 81-годишният ветеран застана редом до останалите новоизбрани членове.

Останалите увековечени волейболни величия бяха сърбинът Иван Милкович, италианката Франческа Пичинини, перуанката Роса Гарсия Ривас, американецът Кант Стефес (плажен волейбол), германката Лаура Лудвиг (плажен волейбол), австралиецът Бари Кузнър (параволей), аржентинецът Вили Паредес (съдия) и германецът Юрген Вагнер (треньор бийчволей). Изборът им беше обявен още в края на май.

"За мен това е един прекрасен момент, сантиментален момент, щастлив момент, защото това, както се казва, е завършекът на моята спортна кариера. С тази висока оценка, която ми е дадена, да вляза в Зала на славата с най-добрите, най-титулуваните спортисти, които са печелили световни и олимпийски първенства. Така че за мен е едно огромно щастие", сподели Димитър Каров по време на церемонията.

Роден на 27 ноември 1943 г. в София, той израства като един от най-интелигентните и технични разпределители не само в Европа,. но и в целия свят. С екипа на ЦСКА Каров печели 5 шампионски титли и 3 национални купи, а през 1969 г. извежда "армейците" до триумф в най-престижния клубен турнир на континента - за КЕШ.

В националния отбор Каров е плеймейкър на селекцията, която записва три участия на олимпийски игри - в Токио 1964, Мексико 1968 и Мюнхен 1972, и печели историческия сребърен медал от световното първенство, на което България е домакин през 1970 г. Въпреки ниския си ръст за позицията (169 см) той блести с брилянтна техника, интелект и феноменално усещане за играта.

Димитър Каров е четвъртият български член на волейболната Зала на славата. Той се присъединява към други три наши легенди: Димитър Златанов (приет през 2007 г.), Борис Гюдеров (2019, посмъртно) и Васил Симов (2019, посмъртно).

2025 International Volleyball Hall of Fame Induction Ceremony
Volleyball legends take center stage at the 2025 International Volleyball Hall of Fame Induction Ceremony from Holyoke, Massachusetts USA - the Birthplace of...
YouTube
Плакетът с образа на Димитър Каров, който ще виси на стената на славата във волейболния музей в Холиоук.
