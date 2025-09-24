ЦСКА избра Христо Янев за нов треньор

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА, съобщиха bTV и "Спортал". Новината не е обявена още официално от клуба, но 46-годишният специалист вече е на клубната база в Панчарево.

Той ще замени на поста босненеца Душан Керкез, който бе освободен в събота след отчайващия старт на сезона - 1 победа, 4 равенства и 3 загуби. Слабото представяне на отбора продължи и след напускането на Керкез, като в понеделник "червените" завърши 1:1 с "Ботев" (Вр) и заема 12-о място във временното класиране. След този мач Янев, който до този момент води врачани, изрази готовност да премине на работа в ЦСКА. "Благодаря на онова, което ми е дал ЦСКА. Времето ще покаже дали сега е моментът (б.ред. - да стане наставник на ЦСКА). Готов съм да дам своя опит и енергия, но това не зависи само от мен. Ако се случи нещо, то ще се разбере в близко бъдеще. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Хората на терена трябва да отговорят на енергията от трибуните. ЦСКА е любовта и живота на много хора", каза той преди два дни и явно намекна, че още тогава са се водили преговори с него.

За да се презастрахова срещу нов грешен избор за треньорския пост, от ръководството на столичния клуб са предложили на Янев краткосрочен договор - само до края на сезона. Той може да бъде удължен с още една година, ако отборът покаже добри резултати. Но има и опция да бъде прекратен още в края на декември т.г., ако ЦСКА продължи да се представя зле и под ръководството на този треньор.

Дебютът на Христо Янев ще е в гостуването срещу "Локомотив 1929" (Сф) в събота от Х кръг на Първа лига. За него обстановката в ЦСКА е добре позната. Той е бил футболист на отбора от 2000 до 2006 г., както и през 2012 г., като е ставал два пъти шампион с тима. От юли 2015 г. става треньор на отбора и го води във В група, но пък печели Купата на България. След като през лятото на 2016 г. този отбор е изправен пред несъстоятелност по решение на Гриша Ганчев, се съгласява да стане треньор на "ЦСКА-София", след като "Литекс" е преместен в столицата и преименуван. Но се задържа само около два месеца - до август същата година, като напуска обиден заради вътрешни проблеми с ръководството. Все пак се завръща - първо като скаут в клуба, а 1 май до 6 юни 2018 г. и като временен треньор за 8 мача. След това води "Миньор" (Пк), "Пирин" (Бл) и "Ботев" (Вр) в два периода, като два пъти спасява клуба от изпадане.

Сега Валентин Илиев, който води временно ЦСКА срещу "Ботев" (Вр), се връща начело на дублиращия отбор. А наставник на врачани най-вероятно ще стане Даниел Моралес.