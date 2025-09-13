Медия без
България стартира ударно на волейболния Мондиал 2025

Националите разбиха Германия с 3:0 след епичен откриващ гейм - 40:38

13 Септ. 2025Обновена
Вездесъщият Александър Николов се е извисил над мрежата и забива топката покрай тройния германски блок, изграден от Ерик Рьорс, Тобиас Крик и Ерик Бурггреф.
FIVB
Българският национален отбор по волейбол даде мощно начало на участието си на световното първенство за мъже във Филипините. В откриващия си мач от група Е селекцията на Джанлоренцо Бленджини разгроми силния отбор на Германия с 3:0 (38, 22, 20).

Решаващ от психологическа гледна точка за убедителния резултат се оказа първият гейм. В него "лъвовете" изпуснаха аванс от 17:11 и 22:20, след което първи трябваше да отразяват геймбол при 23:24. Впоследствие двата отбора поддържаха равенство в продължение на един своеобразен тайбрек, преди нашите национали да се наложат с фантастичното 40:38.

Това сякаш пречупи Бундестима, докато в следващите две части българските волейболисти заиграха още по-освободено и заслужено записаха престижната победа над отбор №8 в световната ранглиста.

Над всички в двубоя в Пасай беше използваният като диагонал Александър Николов, завършил с 27 т. (1 ас, 2 блока), от които 14 реализира в първия гейм. Посрещачът Мартин Атанасов допринесе с 11 т. (2 блока), а трети по резултатност в състава ни стана разпределителят Симеон Николов с 9 т. (2 аса). Вторият краен нападател Аспарух Аспарухов завърши със 7 т.

За германците капитанът Георг Гроцер заби 13 т. (3 аса, 3 блока), а с двуцифрен актив се отличиха още двама - Антон Бреме с 11 т. (1 ас, 2 блока) и Тобиас Крик с 10 т. (1 блок).

"Хубава победа, хубав резултат, но това е само първи мач. И четирите отбора в групата ще играят всеки мач като финал. Трябва да останем концентрирани и да играем за успех във всеки един момент", коментира италианският треньор Бленджини минути след успеха.

В груповата фаза България ще има още два съперника - Словения (15 септември) и Чили (17 септември). Първите два отбора в крайното класиране на групата ще се класират за 1/8-финалите.

"Не сме постигнали още нищо. Предстои още много работа - добави селекционерът ни. - Това е начинът, по който трябва да продължим. За най-високото ниво на волейбола е най-важно да израстваш. И това важи не само по време на мачовете, а 24/7. Не трябва да променяме нищо, трябва да продължим да играем точка след точка. Единственото важно за нас трябва да бъде следващата топка и по никакъв начин да не показваме, че сме постигнали нещо."

волейбол, мъжки национален отбор, Джанлоренцо Бленджини

