България ще приеме стартове в алпийските ски от 2027 до 2033 г.

Сноубордистите ни гонят 4-5 олимпийски квоти, обяви шефът на федерацията

Днес, 13:04
Шефът на БФСки Цеко Минев говори пред медиите преди стартовете за Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.
България ще бъде домакин на стартове за Световната купа по ски алпийски дисциплини в продължение на поне шест сезона. Споразумението с международната федерация (FIS) влиза в сила от следващата година и ще действа за кампаниите от 2027/2028 до 2032/2033 г. включително.

Това съобщи президентът на българската федерация по ски (БФСки) Цеко Минев като анонс преди домакинството в Банско на две състезания от календара за Световната купа по алпийски сноуборд. В събота и неделя (17-18 януари) в пиринския курорт ще има по два паралелни гигантски слалома за мъже и жени.

"Във FIS преди една година се подписа договор за централизация на всички медийни права - разкри Минев. - Тези договори се сключиха с всички държави. Във всяка една има съответните квоти. България със сигурност всяка втора година ще има алпийски ски за мъже - гигантски слалом и слалом. Договорът почва от следващата година. 27/28-а ще имаме старт от алпийските ски, а в другото време или Световна купа в сноуборда, или женски стартове на алпийските ски. За период от 6 години това нещо е гарантирано. Това беше и целта на FIS - да има предвидимост в по-дългосрочен план."

За състезанията в сноуборда този уикенд шефът на БФСки посочи, че се очакват всички най-големи световни звезди, тъй като това е последната възможност за трупане на точки в надпреварата за олимпийските квоти за зимните игри в Милано Кортина 2026 (6-22 февруари). Заявени са 127 сноубордисти от 20 нации, включително пълен отбор от 12 българи.

"България ще бъде представена от всичките си най-добри състезатели. Шест мъже и шест жени, начело с Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови, Петър Гергьовски и Александър Кръшняк, които са близо до квотата. Ще стискаме палци за някоя победа или подиум в тези два дни", коментира Цеко Минев.

От думите му стана ясно, че страната ни се надява на 4-5 квоти за XXV зимна олимпиада. Към днешна дата практически сигурни са само Янков и брат и сестра Замфирови.

"Нашата надежда е минимум поне още една квота - Александър Кръшняк е много близо, шансът е много голям. Две състезания са, Петьо Гергьовски ако успее да направи нещо, ще бъде много хубаво. На олимпиадата отиват Топ 32 плюс настоящия олимпийски шампион. Шансът да имаме повече българи ще доведе до нещо по-различно", каза председателят на БФСки.

