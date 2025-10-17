Медия без
България се свлече до №91 в световния футбол

Само на пет позиции сме от абсолютното дъно в историята на националния отбор - от 2012 г.

Днес, 17:32
Новият селекционер на представителния отбор на България Александър Димитров (вляво) се поздравява с испанския треньор Луис де ла Фуенте преди началото на световната квалификация във Валядолид. В първите две срещи за българския наставник на поста "лъвовете" понесоха две поражения с обща голова разлика 1:10.
ЕПА/БГНЕС
Пропадането на българския национален отбор в световната ранглиста по футбол продължава стремглаво. След двете тежки поражения този месец страната ни се свлече с нови пет позиции в класацията на ФИФА и от днес заема 91-во място.

В двата си мача от квалификациите за Мондиал 2026 през миналата и тази седмица България загуби с 1:6 от Турция в София и с 0:4 от Испания във Валядолид. Вследствие на това тимът ни беше изпреварен от Косово и Сирия и се озова още зад Замбия, Хаити, Ангола и Бахрейн.

Най-ниското класиране на "лъвовете" в историята на ранглистата е №96. На тази позиция националите се намираха в две последователни издания на класацията - от 11 април и 9 май 2012 г. Това беше в началото на 4-годишния период на Любослав Пенев като селекционер, а сривът беше следствие от 2-годишния престой на Лотар Матеус на поста.

Настоящото затъване започна при Илиан Илиев и продължи при новоназначения треньор Александър Димитров, записал най-лошия дебют начело на националния отбор - 1:10 в първите два мача.

Начело на световната ранглиста остава именно последният ни съперник - европейският шампион Испания. На второ място излезе световният шампион Аржентина, а Топ 3 допълва Франция. В челната десетка са още Англия, Португалия, Нидерландия, Бразилия, Белгия, Италия и Германия.

Следващият противник на България в група Е на световните квалификации - Турция, се изкачва с една позиция до №26. Последният ни съперник в този цикъл - Грузия, пък слезе с две места до №70.

