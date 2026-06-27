Жертвите във Венецуела стигнаха 1430, но се издирват 69238

До 1430 души наброяват вече жертвите на опустошителните земетресения във Венецуела, предадоха световните агенции.

На 26 юни ново земетресение с магнитут 4.9 по Рихтер разтърси Венецуела, след двата опустошителни труса от 7,2 и 7,5 преди два дни, които причиниха смъртта на хиляда души, над 3238 са ранени, а 69238 се издирват, показва сайта "Изчезнали при земетресението във Венецуела",

Новият трус е усетен в Каракас и Маракай. Американската геоложка служба (USGS) съобщи, че в 22:16 ч. е бил усетен вторичен трус на 54 километра северно от Ел Лимон, на дълбочина 10 километра, което държа на нокти травматизираните оцелели по време на спасителните операции.

Според най-новата прогноза на USGS има 8% (1 на 12) вероятност през следващата седмица да се случи вторичен трус с магнитуд над 6,0. Междувременно се случи нов трус .

Ново земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела в петък следобед.

Кореспонденти на Reuters в Каракас и Маракай са усетили труса. Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) земетресението е било с магнитуд 4,9.

Междувременно временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатия щат Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции.

Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предадат на властите.

По данни на ООН земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Бедствието обаче не повлия върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани.

Международна помощ и спасителни екипи са изпратени, за да ръководят хуманитарните усилия в сътрудничество с венецуелските власти.

Чудо

Новородено бебе беше извадено живо от развалините на срутени сгради в щата Ла Гуайра, Венецуела. То е прекарало затрупано сред отломките цели 32 часа, предадоха световните агенции. Бебето беше извадено от спасителните екипи и е в добро състояние. Оцеляването му предизвика взрив от емоции в социалните мрежи. Мнозина го нарекоха чудо на живота.

Спасители успяха да извадят и други оцелели деца след серията трусове, като например 4-годишно момиченце, чиято майка обаче е загинала.