Украйна: Мирният план е във финален етап на съгласуване

BGNES/EPA Американската страна пожела официалните преговори да се водят само с Украйна, а преди това да има двустранни разговори и с представители на Европа.

САЩ, Европа и Украйна започнаха преговорите в Женева по американския мирен план от 28 точки, който бе представен по-рано тази седмица. Срещата тече в Постоянното представителство на САЩ към ООН в Женева, а медийните изявления след нея ще бъдат в хотел "Интерконтинентал".

В хода на разговорите ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи: "Последната версия на документа, макар и все още във финалния етап на одобрение, вече включва повечето от ключовите приоритети на Украйна. Ние високо ценим конструктивното взаимодействие със Съединените щати и внимателното им отношение към нашите забележки. Това ни позволява да продължим напред в съвместния процес".

„Вече имаше кратки доклади от екипа за резултатите от първите срещи и разговори. Сега има разбиране, че американските предложения могат да отчетат редица елементи, които се основават на украинската визия и са от критично значение за националните интереси на Украйна“, написа украинският президент Володимир Зеленски.

Има прогрес между САЩ и Украйна по мирния план, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

САЩ и Украйна възнамеряват да приведат мирното споразумение в "окончателен вид" на срещата, която сега се провежда в Женева, предаде Axios, позовавайки се на американски чиновник. Според изданието, днешните дискусии с украинската делегация са били "продуктивни и дори завършени в някои области".

Според Ройтерс, европейските представители са внесли ревизирана версия на Вашингтонския мирен план за Украйна, която повишава предложения таван за въоръжените сили на Украйна от 600 000 на 800 000 "в мирно време" и премахва изискването някои региони да бъдат третирани като "де факто руски".” Вместо това се казва, че всички териториални преговори трябва да започнат от сегашната линия на контакт. Освен това европейското предложение изисква решението дали Украйна да влезе в НАТО да зависи от консенсусно решение на страните-членки (такъв консенсус няма на този етап) и Украйна да получи гаранции от САЩ, съответстващи на чл. 5 от договора на НАТО.

В същото време обаче Доналд Тръмп задълбочи критиките си срещу Зеленски и ръководството на Украйна.

Първо, Тръмп даде да се разбере, че плана му от 28 точки не е окончателен и подлежи на редакция. След това Тръмп заяви в събота, че ако украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложения от Вашингтон план за прекратяване на руско-украинската война, той може "да продължи да се бори с малкото си сърце". Днес Тръмп продължи критиките си срещу Зеленски като написа: "Украинското „ръководство“ не е изразило никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия".

“Има илюзия, че ако просто дадем повече пари, оръжия или санкции, победата ще бъде близо. Мирът няма да бъде създаден от неуспешни дипломати или политици, живеещи във фантастичен свят. Може да бъде създаден от умни хора, живеещи в реалния свят”, заяви пък вицепремиерът на САЩ Джей Ди Ванс.

От американска страна в разговорите днес в Женева се включиха държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и Дан Дрискол, който ще замени през януари Кийт Келог на поста специален представител за Украйна. Келог заяви днес: "Ние винаги сме казвали, че последните 10 метра до целта са най-сложните. Сега се намираме на два метра от целта, почти сме там".

"Настоящото предложение за план за мир в Украйна, предложено от американския президент Доналд Тръмп, е изготвено от САЩ", заяви вчера американският държавен секретар Марко Рубио в отговор на твърдения на двама сенатори, че предложението е изготвено предимно от Русия и представлява "списък с желанията на Русия". Планът е изготвен от САЩ въз основа на "информация от руска страна", както и на "подадена по-рано и продължаваща да постъпва информация от Украйна", подчерта Рубио.

Украинската делегация пристигна снощи в Женева, тя е водена от шефа на президентския офис Андрий Ермак, участват още ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на военното разузнаване Кирило Буданов. В украинската делегация са още шефът на разузнаването Олексей Иващенко и шефът на Генщаба Андрий Гнатов. Украинската делегация има картбланш да води преговори, ако се налага, дори и с руска делегация в бъдеще време.

От страна на Европа участват представители на европейската тройка - Великобритания, Германия и Франция. Според агенция AFP, в преговорите участват съветниците по националната сигурност или други високопоставени чиновници на тези три държави. До включването на европейските представители в преговори се стигна след като канцлера на Германия Фридрих Мерц и премиерът на Великобритания Киър Стармър разговаряха вчера по телефона с Доналд Тръмп. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

Представителите на ЕС на институционално ниво са заместник-секретарят по политическите въпроси на външнополитическата служба на ЕС Улоф Скоог и ръководителят на кабинета на председателя на Европейската комисия Бьорн Зайберт.