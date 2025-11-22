Украйна и Европа започват преговори със САЩ в Женева

САЩ, Европа и Украйна ще преговарят днес в Женева по американския мирен план от 28 точки, който бе представен по-рано тази седмица.

Държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и Дан Дрискол, който ще замени през януари Кийт Келог на поста специален представител за Украйна, ще представят плана от американска страна. Келог заяви днес: Ние винаги сме казвали, че последните 10 метра до целта са най-сложните. Сега се намираме на два метра от целта, почти сме там".

"Настоящото предложение за план за мир в Украйна, предложено от американския президент Доналд Тръмп, е изготвено от САЩ", заяви вчера американският държавен секретар Марко Рубио в отговор на твърдения на двама сенатори, че предложението е изготвено предимно от Русия.

Рубио отбеляза в социалната мрежа X, че планът служи като "стабилна рамка за продължаващите преговори". Той подчерта, че е изготвен от САЩ въз основа на "информация от руска страна", както и на "подадена по-рано и продължаваща да постъпва информация от Украйна".

Украинската делегация пристигна снощи в Женева, тя е водена от шефа на президентския офис Андрий Ермак, участват още ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на военното разузнаване Кирило Буданов. В украинската делегация са още шефът на разузнаването Олексей Иващенко и шефът на Генщаба Андрий Гнатов. Украинската делегация има картбланш да води преговори, ако се налага, дори и с руска делегация в бъдеще време.

От страна на Европа ще участват представители на европейската тройка - Великобритания, Германия и Франция. Според агенция AFP, в преговорите ще участват съветниците по националната сигурност или други високопоставени чиновници на тези три държави, които ще пътуват за Женева. До включването на европейските представители в преговори се стигна след като канцлера на Германия Фридрих Мерц и премиерът на Великобритания Киър Стармър разговаряха вчера по телефона с Доналд Тръмп. Също така се очаква участие и на представители на Европейския съюз като институция. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

Президентът Доналд Тръмп заяви в събота, че ако украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложения от Вашингтон план за прекратяване на руско-украинската война, той може "да продължи да се бори с малкото си сърце", въпреки че съюзниците предупреждават, че сделката може да остави Киев изложен на бъдеща агресия. Говорейки пред репортери, докато напускаше Белия дом, Тръмп настоя, че изготвеното от САЩ предложение от 28 точки не е "окончателното му предложение" на фона на критиките в Киев и в цяла Европа.

“Има илюзия, че ако просто дадем повече пари, оръжия или санкции, победата ще бъде близо. Мирът няма да бъде създаден от неуспешни дипломати или политици, живеещи във фантастичен свят. Може да бъде създаден от умни хора, живеещи в реалния свят”, заяви пък вицепремиерът на САЩ Джей Ди Ванс.