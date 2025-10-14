Медия без
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък в САЩ

Украинският президент посочи три възможности за финансиране на ракети "Томахоук"

Днес, 10:10
Тръмп и Зеленски във Ватикана през април т.г.
Туитър на Андрей Ермак
Тръмп и Зеленски във Ватикана през април т.г.

Потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахоук" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделката" със САЩ и със замразени руски активи. Това каза украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи БТА.

"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски. Вторият потенциален източник, обясни той, е голямото двустранно споразумение със САЩ за минералите, "мега сделката", преговорите по която все още продължават. "Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.

Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахоук". "Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахоук", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.

Очаква се в петък Зеленски да се срещне с Тръмп в САЩ и да обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег, съобщи Ройтерс. В разговор с репортери в Киев Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети "Томахоук" са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса. 

Парламентарната асамблея на НАТО отправи вчера призив към правителствата на страните съюзнички да продължат да инвестират в отбрана, да засилят възпиращите способности, особено по източния фланг, и да увеличат подкрепата за Украйна.

В асамблеята участват депутати от 32 държави членки и партньори. Този път събитието се проведе в Любляна.

"Инвестирането в дългосрочната сигурност на Украйна е и инвестиция в нашата собствена сигурност", каза президентът на Асамблеята Маркос Перестрело. "Изходът от тази война ще определи не само бъдещето на Украйна, но и европейската сигурност и дори глобалния ред", посочи той“

Зеленски се включи във форума чрез видеовръзка от Киев. Той призова съюзниците спешно да засилят противовъздушната отбрана на Украйна в отговор на засилените руски атаки с дронове и ракети срещу населени места и енергийна инфраструктура.

"За да прикрие неуспехите си на сушата, Русия започна нова вълна на въздушен терор срещу Украйна - срещу нашите градове и гражданската инфраструктура", каза той пред Асамблеята. В резолюцията си за Украйна Асамблеята препоръчва "навременни и непрекъснати" доставки на ключови отбранителни способности, включително системи за противовъздушна отбрана, далекобойни прецизни оръжия и боеприпаси. Тя настоя за разширяване и затягане на санкциите срещу Русия и потвърди, че опитите на Москва да анексира украински територии никога няма да бъдат признати.

Сред другите препоръки, приети в Любляна, са за петкратно увеличаване на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана по източния фланг на Алианса; по-решителни действия срещу злонамерено чуждо влияние, което подкопава стабилността на Западните Балкани; инвестиции в обществената устойчивост срещу хибридни заплахи; трансатлантическа икономическа координация за по-ефективно използване на отбранителните разходи; и засилени иновации за поддържане на предимство във войната с дронове.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че съюзниците не трябва да подценяват заплахата от Русия въпреки провалите ѝ на бойните полета в Украйна. Новото поколение руски хиперзвукови ракети представлява заплаха за всички членове на Алианса, независимо от тяхното местоположение: "Сега всички ние сме на източния фланг", каза Рюте.

