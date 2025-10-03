Тръмп даде последен шанс на "Хамас"

Американският президент Доналд Тръмп постави нов ултиматум на терористичната групировка "Хамас" - да приеме до неделя вечер, 18 часа по вашингтонско време, мирния му план за Газа или ще бъде унищожена.

"В отговор на нападението срещу цивилизацията на 7 октомври са унищожени над 25 000 "войници" на ХАМАС. Болшинството от останалите са обкръжени и чакат само да дам заповед "напред", за да загубят живота си бързо. Що се отнася до останалите, ние знаем къде сте и кои сте, ще ви намерят и ще ви унищожат", написа Тръмп в социалните мрежи. Той посъветва палестинците, които не са свързани с групировката, да напуснат незабавно Газа, където може да ги застигне масова гибел и да се преместят в по-безопасни части. "За щастие, ХАМАС ще има само един последен шанс", пише Тръмп. И отбелязва, че мирният план "ще запази живота на всички останали бойци на ХАМАС".

"Пуснете заложниците - всички, включително загиналите, незабавно. Ако това последно споразумение не бъде подписано, над ХАМАС ще се изсипе такъв ад, какъвто никой още никога не е виждал", заяви Тръмп.

Малко по-рано обаче висшият военен лидер на "Хамас" Ез Ал-Дин ал-Хадад отхвърли мирния план на Тръмп, написа New York Post. Той смята, че планът е начин за ликвидирането на "Хамас" без да е постигната нито една от целите.

Ал-Хадад, който участва в планирането на терористичната атака на 7 октомври 2023 г. и стана шеф на "Хамас" след като Израел уби двама от предшествениците му, призова преговарящите от "Хамас" да се откажат от предложеното споразумение и да продължат войната с Израел.

Някои от политическите лидери на "Хамас" обаче са склонни да приемат предложението при условие, че в него бъде внесена поправка за създаването на независима Палестина. Те обаче имат ограничено влияние върху преговорите, защото ал-Хадад и неговата армия държат заложниците - 48 общо, от които се смята, че 20 са живи.

Пакистан също отхвърли плана на Тръмп, защото смята, че той "не отчита предложението на арабските и ислямските държави".

Белият дом публикува плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа на 30 септември. Той се състои от 20 точки. Израел прие плана, който бе подкрепен и от Египет, Турция, Йордания, Катар, Индонезия и Пакистан, ОАЕ и Саудитска Арабия в съвместно изявление. По-късно към тях се присъединиха Великобритания, Франция, Италия и властта на палестинската автономия също подкрепиха плана. България също го подкрепя.

Всеобхватният мирен план предвижда незабавно прекратяване на военните действия, изтегляне на израелските войски от Ивицата и замразяване на военните действия в замяна на освобождаването на всички заложници.

Тогава Тръмп даде 72 часа за освобождаване на заложниците, след като Израел приеме предложеното от него споразумение. Те изтичат днес. След това Израел трябва да освободи 250 осъдени на доживотен затвор и 1700 жители на Газа, задържани от 7 октомври 2023 г.

След завръщането на всички заложници, членовете на “Хамас”, които обещават мирно съжителство и предават оръжията си, ще бъдат амнистирани. На членовете на “Хамас”, желаещи да напуснат Газа, ще бъде предоставено безопасно преминаване до приемащите страни.

Газа ще бъде временно управлявана от технократски, аполитичен Палестински комитет, отговорен за осигуряването на ежедневното функциониране на държавните служби и общините за жителите на Газа. Този комитет ще бъде съставен от палестинци и международни експерти, под надзора и контрола на нов международен преходен орган - Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Тръмп. В него ще влезе и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще определи рамката и ще управлява финансирането за реконструкцията на Газа, докато Палестинската администрация не завърши програмата си за реформи.

Планът за икономическо развитие и възстановяване на Газа ще бъде създаден от експертна група, помогнала за създаването на някои от процъфтяващите съвременни градове в Близкия изток.