В Русия вече се стига до бой за бензин

На фона на огромния недостиг на бензин в Русия и дългите опашки пред бензиностанциите нервите на руснаците не издържат и почти всеки ден се стига до бой и други грозни сцени, показаат видеа в социалните мрежи. В момента само Чукотка е без ограничения върху горивата – кризата вече е засегнала 88 от 89-те региона на Русия, включително окупираните украински територии. На бензиностанциите въведоха ограничения за количеството бензин, което може да зареди една кола - като някъде са само 10 литра. Продажбата на гориво в туби и други контейнери също е забранена. Полицейски служители от Министерството на вътрешните работи и руската национална гвардия дежурят денонощно на всички бензиностанции, за да регулират опашките и да предотвратяват опити за пълнене на бутилки. Кметството съобщи, че през уикенда в Иркутск хората са стояли на опашки на бензиностанциите по 12-14 часа, като рекордът е 18 часа.

The city of Zhukovsky, Moscow region. pic.twitter.com/4faC0cACal — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 29 юни 2026 г.

„На Обводное шосе, близо до Смоленск, опашката за “Роснефт” вече е поне три километра дълга. И дори не е най-популярната бензиностанция. Бензин има от четири или пет сутринта. Ако пристигнете в осем в делничен ден, оставате без бензин“, казва Григорий, продавач от Чита. „Преди това бензиностанцията в Песчанка буквално беше щурмувана. Имаше някаква разправия от сградата на ВАИ, след това пълномащабно сбиване. Така че, не само че може да ви свърши горивото, но и да ви пребият. АИ-92 вече е 75 рубли за литър на бензиностанцията “Нефтемаркет”. В “Роснефт” е с около десет рубли по-евтин, но там не можете да чакате на опашка – или трябва да платите за място. Вече има обяви в чатовете: място в топ 20 на колите се продава за 800 рубли (9€)”, добавя той.

Понаехали тут всякие pic.twitter.com/GT2YXezA9u — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) 29 юни 2026 г.

Хит в Telegram каналите на Чита стана видеоклип, в който местна жителка разказва за преживяването си с купуването на бензин: „Добро утро на всички! Чакам на бензиностанцията „Роснефт“, която се намира в Угдан, вече ден и половина. Вчера не стигнах до бензиностанцията, защото се образува опашка точно преди отбивката и просто не се прибрахме, защото беше въпрос на принцип. След като стояхме един ден, вече решихме да пренощуваме и да останем там, за да можем поне да сме първите, които ще заредят тази сутрин. И опашката не става по-къса; мисля, че само става по-дълга”, разказва тя.

Барышни в ожидании до сих пор! Вчера было видео, где барышни в машине поглощали картошку, в ожидании залить бензинчика в машину, и стояли в очереди на АЗС 14 часов. Так вот, они до сих пор не заправились. Прошло уже больше полутора суток. "Зеленский добро на бензин не даёт".😆 pic.twitter.com/4AXyebps9l — Оливия (@olivia88877) 28 юни 2026 г.

Появиха се и “предприемчиви” руснаци - те купуват гориво на места, където бензинът е по-евтин, и го препродават на шофьори, които не желаят да чакат на опашките. Един от тях разказва, че така изкарва “с честен труд” по 10000 рубли (111€) на ден. Развихри се и корупцията - “връзкари” пълнят гориво в туби “през задния вход” и после препродават.

Перекупщик бензина рассказал о ценах на него в Крыму.



Инстаграм-блогер Кирилл Худой рассказал, что зарабатывает 10 тысяч рублей в сутки, закупая бензин в Краснодарском крае и перепродавая его в Крыму от 190 до 220 рублей за литр.



Такую наценку он считает справедливой, учитывая… pic.twitter.com/JKOqgRgocy — SOTA (@sotaproject) 29 юни 2026 г.

Иркутска област и Зайбакието например обявиха състояние на повишена готовност поради недостиг на гориво. Недостигът достигна и до Москва: “Лукойл” например временно затвори почти всичките си бензиностанции в столицата. В някои региони няма достатъчно гориво дори за линейки и пожарникари. В редица региони спря общественият транспорт и сметосъбирането.

Местните власти прибегнаха до всякакви екзотични идеи, за да се справят с кризата.

Обычный день в рф: битвы за бензин🥹 pic.twitter.com/IAsvaoZxlp — Капитан Ваймс🫚🥃🧩🎡 (@CommanderWimes) 29 юни 2026 г.

Губернаторът Андрей Кличков обяви, че Орловската област ще въведе нова система за продажба на бензин, която ще определя кога жителите могат да зареждат въз основа на регистрационния им номер. „В събота жителите на Орел с регистрационни номера, започващи с 0 и 1, ще могат да зареждат, в неделя - тези с регистрационни номера, започващи с 2 и 3 и така нататък. Ще продаваме до 50 литра“, описа схемата губернаторът по време на живо предаване във ВКонтакте.

В Новосибирска област някои бензиностанции са спрели продажбите на гориво на физически лица „поради интензивното търсене“. Те зареждат само по дългосрочни договори, както и по общински и държавни поръчки.

More gas violence in Russia, as the desperate quest for fuel drives the population to commit acts of savagery upon one another.pic.twitter.com/pN0VpukKxC — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 30 юни 2026 г.

Цената на бензина скочи драстично. Частни руски бензиностанции, които не са свързани с големи петролни компании, започнаха да предлагат бензин на цени на дребно от 120 и дори 140 рубли (1.5€) за литър, съобщава Ройтерс.

Цените на някои станции за първи път се приближиха до границата от 100 рубли преди две седмици, но така и не я преминаха, защото софтуерът им просто не побираше трицифрени етикети - гориво никога преди не се е продавало на такива цени в Русия, съобщиха източници от независими вериги пред агенцията. До края на юни обаче ситуацията на пазара на горива се влоши и независимите станции, след като направиха технически корекции в софтуера си, започнаха да предлагат бензин на цени от 100 рубли за литър и повече.



Саяхныг хүртэл "шатахуун түгээх станц улс" хэмээн егөөдүүлдэг байсан Орост 30 литр бензин авч чадсан хоёр орос эмэгтэй баяр хөөрт автаж, догдлолоо нууж чадсангүй.🤣 pic.twitter.com/aBL5fvSdxL — Баагий🇲🇳🇺🇸🇮🇱🇺🇦 (@Baagij13310361) 29 юни 2026 г.

На независимите бензиностанции в Централния федерален окръг, които все още имат гориво на склад, АИ-92 може да се намери за 115 рубли за литър или повече, АИ-95 за около 120 рубли, а дизелът за 130-140 рубли за литър.

Драмите с бензина принудиха дори руския президент Владимир Путин да реагира. Той обаче определи проблемите с бензина като „некритични“. Той призна „известен недостиг“ на гориво в Крим и Севастопол, но той щял да бъде бързо преодолян. Путин твърди, че рафинериите, повредени от атаките с украински дронове, се възстановяват бързо. В действителност ремонтите могат да отнемат месеци.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че Русия преговаря за внос на бензин, но отказа да каже с кого. Руското правителство може да разреши производството и дистрибуцията на бензин и дизелово гориво, отговарящи на емисионните стандарти Евро-2, Евро-3 и Евро-4, на вътрешния пазар до юли 2027 г., както и да премахне ограниченията за внос на такова гориво. Продажбата на бензин Евро-2 е забранена в Русия от 2013 г.