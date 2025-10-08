"Палестинският Мандела" може да излезе на свобода

Снимка от затвора - лидерът на Хамас Яхия Синуар, който бе убит през октомври м.г. в хода на сегашната война в Газа, заедно с Марван Баргути (в центъра) и Абас ал-Саид (дясно)

Делегатите на "Хамас" на преговорите в Шарм ел-Шейх предадоха на Израел списък с лицата, които трябва да бъдат освободени в замяна на израелските заложници в ивицата Газа. Сред тях са ключови лидери на палестинската съпротива от различни фракции:

Марван Баргути – бивш ръководител на военното крило на "Фатах" "Бригадите на мъчениците от Ал-Акса", близък сътрудник на Ясер Арафат. Една от ключовите фигури по време на Втората интифада (2000-2005 г.). Той е най-важният палестински затворник, "палестинският Мандела" - в затвора е от 2002 г. и е осъден на 5 доживотни присъди. Той е най-популярният политик сред палестинците и е разглеждан като наследник на поста президент на Палестина, има най-висок рейтинг на подкрепа сред населението, особено на Западния бряг на река Йордан. Искан е от "Хамас" при всяка размяна на затворници.

Абас ал-Саид – командващ военното крило на "Хамас" на Западния бряг на река Йордан. Той е сред топ-3 на най-високопоставените палестински затворници. Осъден за множество терористични актове, като атентата в мол "Шарон" през 2001 г. и атентата в хотел "Парк" през 2002 г.

Ахмад Саадат – генерален секретар на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП), третата по големина палестинска фракция след "Хамас" и "Ислямски джихад". Той е в затвора от 2002 г., през 2008 г. израелски военен съд го осъди на 30 години затвор за организацията на убийството на израелския министър на туризма Рехавам Зееви през 2001 г.