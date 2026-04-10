Мелания Тръмп се разграничи категорично от Епстийн

Съпругата на американския президент Мелания Тръмп категорично опроверга всякакви връзки с Джефри Епстийн, покойния финансист, осъден за сексуални посегателства срещу непълнолетни момичета.

"Лъжите, които ме свързват с опозорения Джефри Епстийн, трябва да спрат още днес. Хората, които лъжат за мен, са лишени от етични стандарти, смирение и уважение. Не възразявам срещу тяхното невежество, а отхвърлям злонамерените им опити да опетнят репутацията ми", заяви в извънредно изявление Мелания Тръмп. Тя визира сина на предишния американски президент Джо Байдън - Хънтър, срещу когото заведе дело за $1 млрд. Причината е видеоинтервю, в което Байдън-младши твърди, че Епстийн е "запознал Мелания с Доналд Тръмп" и че отношенията между двамата били "дълбоки".

"Аз не съм жертва на Епстийн. Епстийн не ме е запознал с Доналд Тръмп. Срещнах съпруга си случайно на парти в Ню Йорк през 1998 г. Тази първа среща е подробно описана в моята книга "МЕЛАНИЯ" - каза още първата дама. - За първи път се засякох с Епстийн през 2000 г. на събитие, на което присъствахме заедно с Доналд. По това време никога преди не бях срещала Епстийн и нямах никакви познания за неговата престъпна дейност".

Тя категорично отрече някога да е била приятелка със самоубилия се в затвора Епстийн.

"Доналд и аз от време на време сме били канени на същите събития като него, тъй като припокриването на социални кръгове е обичайно явление в Ню Йорк и Палм Бийч. Нека бъда ясна - никога не съм имала връзка с Епстийн или с неговата съучастничка Гислейн Максуел. Моят имейл до Максуел може да бъде определен само като "неформална кореспонденция". Учтивият ми отговор на нейното съобщение не представлява нещо повече от тривиална бележка", настоя Мелания Тръмп.

Тя също така призова Конгреса да проведе публично изслушване на жертвите на престъпленията на Епстийн, с възможност те да свидетелстват пред конгресмените и техните истории да бъдат вписани в протокола.

"Не съм свидетел и никога не съм била посочвана като свидетел във връзка с престъпленията на Епстийн. Името ми никога не е фигурирало в съдебни документи, показания, изявления на жертви или интервюта на ФБР, свързани със случая "Епстийн" - каза още Мелания Тръмп. - Моите адвокати и аз успешно се противопоставяме на тези неоснователни и безпочвени лъжи и ще продължим без колебание да защитаваме репутацията ми. Всяка жена трябва да има възможност да разкаже историята си публично, ако желае. Тогава, и само тогава, ще разберем истината".