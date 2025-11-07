Казахстан се присъединява към Авраамовите споразумения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Казахстан ще се присъедини към Авраамовите споразумения. Това е първата страна, която се присъединява към рамката по време на втория му мандат, припомни АП.

Тръмп заяви, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху и казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев, преди да обяви новината. Той добави, че официалната церемония по подписването ще бъде насрочена "скоро". Тръмп също така заяви, че още страни се готвят да се присъединят.

Авраамовите споразумения (Abraham Accords) са поредица от договори, подписани през 2020 г. под егидата на САЩ, които доведоха до нормализиране на отношенията между Израел и няколко арабски държави. Наречени са на пророк Авраам (Ибрахим на арабски) , който е почитан и в юдаизма, и в исляма, за да подчертаят общото културно и религиозно наследство. Авраам (Ибрахим) е баща на еврейския народ чрез сина му Исак и на арабите - чрез сина му Исмаил.

Първоначално споразуменията бяха подписани между Израел, ОАЕ, Бахрейн. По-късно към тях се присъединиха Судан, Мароко.

Преди Авраамовите споразумения, Израел имаше мирни договори само с Египет /1979 г./ и Йордания /1994 г./.

Най-близо до подписване на споразуменията са Саудитска Арабия и Оман. В същото време противници на сближаването с Израел са Либия, Алжир и Катар. Противници също са Турция, Иран и палестинците.

Споразуменията доведоха до сътрудничество на Израел и подписалите в сфери като търговия, отбрана, енергетика, технологии и туризъм.