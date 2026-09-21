Гюров-Кандев: Наркодилъри няма да помилваме

Кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев обеща да не помилва наркодилъри и да атакува политики, а не личности, като Кандев загатна и за "някои изненади". По време на събитието във Велико Търново, посветено на Деня на независимостта, бившият главен секретар на МВР не спираше да се обръща към своя политически партньор с "президента Гюров". В дискусията участваха проф. Милко Палангурски и проф. Пламен Павлов, а модератор беше Георги Ангелов - доскорошният водещ на предаването "История.BG", когото БНТ свали от ефир в началото на септември.

В разговора се включиха граждани на Велико Търново, както и бежанец от Ирак, който живее в България от над 40 години.

По отношение на предизборната кампания Гюров заяви, че тя ще бъде с визия за бъдещето. "Ако политиките не са в интерес на гражданите - както е с единния учебник, с мерките за горивата и с бюджета, ние ще покажем какви са нашите алтернативи", подчерта той. От своя страна Кандев заговори за "изненади", свързани с местната власт. "Кметовете на малките населени места са най-големите работодатели, при нас пристигат сведения за натиск", посочи той, без да влиза в конкретика. Кандев обеща, че членовете на комисиите към президентството ще бъдат "великани в своята област, които се ползват с добро име и за които няма едно черно петно". "Наркодилъри и наркотрафиканти няма да бъдат помилвани", категоричен бе той.

"Дългият мир и привилегиите, които имаме, са ни направили лениви. Ние бяхме построили лодка, която плавеше в спокойни води, но в момента вятърът е бурен и вълните са високи", каза Андрей Гюров в словото си по случай утрешното честване на Деня на независимостта на България.

"Независимостта не се подарява - българската е извоювана със смелост и активна дипломация“, каза той. По думите му независимостта започва от свободния човек - който вярва, че законът важи за всички. "България е изминала трудния път от авторитаризъм към демокрация, а голямото достижение на това е свободата да избираме", каза Гюров. И даде пример със свалянето на кабинета "Желязков" след протестите през зимата на 2025 г. и идването на власт на "Прогресивна България". Гюров отбеляза, че изборите са били честни и че това е изборът на българските граждани.

Гюров изтъкна, че Европа може да ни помогне да запазим нашата сигурност, но и че Европа не е панацея и не може да е оправдание за всички проблеми в страната - "няма да ни оправи улиците, нито да ни реши проблемите в образованието, защото това е наша задача".

Според него не бива да обръщаме гръб на света и да живеем в изолация, защото никога не сме били така свързани със света, както днес. "Нито една държава не може да си е самодостатъчна", каза Гюров. По повод продължаващата четири години война на Русия в Украйна той заяви, че тя води след себе си много заплахи, но не само от танковете, а и от кибератаки, дезинформация, и контрола върху критична инфраструктура.

А иначе разговорът се завъртя и около дългия мир в периода между Втората световна война и днес. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че умората от мира трябва да се преодолява, като дори Германия започва да излиза от летаргията, имайки предвид броженията около резултатите от регионалните избори в страната и че за първи път в историята Християндемократите не прескочи прага за влизане в парламента.И че Германия започва да се въоръжава усилено. Двамата професори на сцената - Палангурски и Павлов обърнаха специално внимание на намерението на управляващите да има по един учебник за история, български и география и подчертаха, че това води България директно при Путин.