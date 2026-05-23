90 миньори загинаха след взрив в мина в Северен Китай

ЕПА/БГНЕС Блокирани под земята са около 90 души, от които става ясно сега, че 82 са загинали.

90 миньори загинаха при инцидента във въгледобивна мина в град Чандчжъ, в северозападната китайска провинция Шанси, предадоха Синхуа и Франс прес, цитирани от БТА.

В мината е имало опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид. Стигнало се е до взрив. Злополуката е станала снощи в 21:43 ч. местно време в мина Люшеню в района Цинюан на Чанчжъ. По това време под земята имало общо 247 миньори.

Към 03:33 ч. в днес местно време (22:33 ч. в петък българско време) на повърхността са изведени 157 души.

Продължава спасително-издирвателната операция. Девет души все още се издирват, посочва китайската държавна телевизия.

Китайският президент Си Цзинпин призова бъдат мобилизирани „всички средства“ за лечение на ранените и поиска задълбочено разследване на инцидента, отбелязва Синхуа. Китайският лидер подчерта, че „всички региони и ведомства трябва да извлекат поуки от този инцидент, постоянно да поддържат висока бдителност по отношение на безопасността на труда и решително да предотвратяват и ограничават възникването на тежки аварии и бедствия“, добави официалната агенция.

Въглищната мина, в която се разигра трагедията, се намира на 500 километра югозападно от Пекин. Провинция Шанси, в която тя се намира, е ключов център на въгледобива в Китай, посоча Франс прес.

Китай е най-големият източник на емисии на въглероден диоксид в света, както и най-големият потребител на въглища - ресурс, който страната смята за надеждно решение на проблема с непостоянното производство на възобновяема енергия.

Безопасността в китайските мини се подобри през последните десетилетия, както и медийното отразяване на големите инциденти, много от които в миналото бяха премълчавани, коментира Франс прес. Въпреки това злополуките остават чести в сектор, в който правилата за безопасност често се прилагат формално или недостатъчно строго.

Във въглищни мини в Китай работят над 1,5 милиона души.