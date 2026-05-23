Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

90 миньори загинаха след взрив в мина в Северен Китай

Днес, 09:48
Блокирани под земята са  около 90 души, от които става ясно сега, че 82 са загинали.
ЕПА/БГНЕС
Блокирани под земята са  около 90 души, от които става ясно сега, че 82 са загинали.

90 миньори загинаха при инцидента във въгледобивна мина в град Чандчжъ, в северозападната китайска провинция Шанси, предадоха Синхуа и Франс прес, цитирани от БТА.

В мината е имало опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид. Стигнало се е до взрив. Злополуката е станала снощи в 21:43 ч. местно време в мина Люшеню в района Цинюан на Чанчжъ. По това време под земята имало общо 247 миньори.

Към 03:33 ч. в днес местно време (22:33 ч. в петък българско време) на повърхността са изведени 157 души. 

Продължава спасително-издирвателната операция. Девет души все още се издирват, посочва китайската държавна телевизия.

Китайският президент Си Цзинпин призова бъдат мобилизирани „всички средства“ за лечение на ранените и поиска задълбочено разследване на инцидента, отбелязва Синхуа. Китайският лидер подчерта, че „всички региони и ведомства трябва да извлекат поуки от този инцидент, постоянно да поддържат висока бдителност по отношение на безопасността на труда и решително да предотвратяват и ограничават възникването на тежки аварии и бедствия“, добави официалната агенция.

Въглищната мина, в която се разигра трагедията, се намира на 500 километра югозападно от Пекин. Провинция Шанси, в която тя се намира, е ключов център на въгледобива в Китай, посоча Франс прес.

Китай  е най-големият източник на емисии на въглероден диоксид в света, както и най-големият потребител на въглища - ресурс, който страната смята за надеждно решение на проблема с непостоянното производство на възобновяема енергия.

Безопасността в китайските мини се подобри през последните десетилетия, както и медийното отразяване на големите инциденти, много от които в миналото бяха премълчавани, коментира Франс прес. Въпреки това злополуките остават чести в сектор, в който правилата за безопасност често се прилагат формално или недостатъчно строго.

Във въглищни мини в Китай работят над 1,5 милиона души.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Китай, мина

Още новини по темата

Китай пак отказа на Путин договор за газопровода "Силата на Сибир-2"
20 Май 2026

Руски дрон удари китайски кораб в Одеса
18 Май 2026

Пекин посрещна Тръмп хипер тържествено
13 Май 2026

Китай прави експеримент в космоса с изкуствен ембрион
13 Май 2026

Калифорнийска кметица е обявена за таен агент на Китай

12 Май 2026

Двама бивши военни министри бяха осъдени на смърт в Китай
07 Май 2026

Близък до британски депутат е задържан за шпионаж в полза на Китай
04 Март 2026

Чистка в Китай отстрани за корупция 19 висши фигури
27 Февр. 2026

Китай открива първата в света фабрика за летящи автомобили
15 Февр. 2026

Медиен бос от Хонконг получи 20 години затвор заради подривна дейност
09 Февр. 2026

Китай предупреди, че криптовалутите са незаконни в страната
07 Февр. 2026

Висш гръцки военен е арестуван за шпионаж за Китай
06 Февр. 2026

Китай открива "мегапосолство" в Лондон
19 Яну. 2026

Китайски младежи потвърждават с мобилно приложение, че са живи
18 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса