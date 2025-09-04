26 страни от "Коалицията на желаещите" ще пратят войски в Украйна

26 страни заявиха готовност да изпратят войски в Украйна или да внесат определени средства за подкрепа на "Коалицията на желаещите" и за осигуряване на сигурността по суша, море и във въздуха. Това заяви френският президент Макрон на брифинг след срещата на „Коалицията на желаещите“, която се състоя днес в Елисейския дворец. Част от европейските лидери присъстваха физически на срещата, останалите се включиха онлайн. Сред тях беше и българският премиер Росен Желязков.

Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери се срещнаха , за да обсъдят гаранциите за сигурност за опустошената от войната Украйна в момент, когато съюзниците ѝ се опитват да гарантират дълготрайна военна подкрепа и продължаващ американски ангажимент след края на конфликта.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър са начело на коалицията. Макрон заяви, че коалицията не е получила по време на разговора си с Доналд Тръмп конкретика относно гаранциите за сигурността на Украйна. Макрон допълни, че приносът на САЩ ще бъде определен „в най-близките седмици“.

„Проведохме телефонен разговор с президента Тръмп (…) Заключенията след този разговор са прости: През идните дни ще финализираме американската подкрепа и тези гаранции за сигурност. САЩ, както казах, участваха във всяка една стъпка на процеса“, заяви Макрон. „САЩ ясно изразиха желанието си да участват в гаранциите за сигурност“, добави той.

Френският президент каза, че Европа и САЩ ще въведат нови санкции срещу Русия, ако тя се опитва да се отклонява от мирните преговори. Макрон каза, че първо е планирана двустранна среща между Путин и Зеленски, след това тристранна – с участието и на Тръмп, а след това и четиристранна, очевидно вече и с Европа.

Припомняме, че Путин вече даде да се разбере, че ако въобще е готов да се срещне със Зеленски, това ще бъде само в Москва. Зеленски обаче отказва да пътува до Москва.

В брифинга се включи и Володимир Зеленски и заяви, че гаранциите за сигурността на Украйна ще трябва да бъдат ратифицирани от парламентите на всички страни, които изразят готовност да ги предоставят. 35 държави са готови да предоставят такива гаранции.

„Присъствието на армии от европейски държави със сигурност ще има в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност“ – заяви Зеленски.

Той уточни, че засега не се разкрива от кои именно държави и в какъв мащаб ще бъде това присъствие, тъй като въпросът още е в процес на обсъждане. По думите му, САЩ също са част от гаранциите за сигурността на Украйна.

Президентът Макрон потвърди, че президентът Тръмп призовава Европа да прекрати покупките на руски петрол.

Макрон отбеляза, че става дума за двете единствени държави от ЕС, които все още купуват петрол от Русия – Унгария и Словакия. „Президентът Тръмп и американската администрация, също както и ние, бяха много обезпокоени от началото на тази война заради избора на две страни от Европейския съюз, които продължават да купуват руски петрол. И мисля, че е много добре именно американската администрация да говори за необходимостта да се прекрати тази практика. Защото понякога тези страни изтъкват аргумент, че са много близки до американската администрация“, заяви Макрон.

Германия е готова да увеличи финансирането и да помага още повече за обучението на украинските въоръжени сили, но ще вземе решение за по-нататъшни военни ангажименти към Украйна след като станат ясни общите условия, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

Той каза това след преговорите между съюзниците на Украйна.

"В това число се има предвид видът и степента на ангажираност на САЩ, както и резултатът от (евентуален) преговорен процес, наред с други фактори", добави говорителят на германското правителство.