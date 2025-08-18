Медия без
Русия удари с 4 дрона жилищен блок в Харков

Днес, 09:17

Руската армия удари тази сутрин с 4 дрона по многоетажна жилищна сграда в Харков, има загинали и голям брой ранени, сред тях деца.

Кметът на града Игор Терехов съобщи, че броят на жертвите засега е пет души. След загиналите са дете на година и половина и 16-годишно момче
Председателят на Харковската ОГА Олег Синегубов съобщи, че руснаците са ударили с 4 дрона "Геран-2" 5-етажна жилищна сграда. "Избухнаха пожари в апартаменти на първия, третия и петия етаж, таваните бяха унищожени, имаше срутвания. 17 души са получили наранявания с различна степен на тежест, някои от които са хоспитализирани", заяви той.

След ударите пожар е започнал в два входа. В единия горят апартаментите от втория до четвъртия етаж, в другия - на последният етаж. Впоследствие Терехов каза, че таваните в къщата са се срутили, под развалините може да има хора. От 17-те ранени шест са деца. 

