Поне 30 души са ранени в Харков при руска ракетна атака

Русия атакува Харков с ракети “Искандер”, които попаднаха в пет етажна жилищна сграда в центъра на града. Поне 30 души са ранени, сред които шестмесечно бебе, съобщи кметът на града Игор Терехов. Пострадалите са на възраст между 20 и 79 г.

Според Олег Синегубов, началник на военната администрация, „общо 19 души са пострадали от взривни наранявания, удари от стъкло и ожулвания. Други шестима ранени са получили остри стресови реакции“.

Според Харковската областна прокуратура, руските въоръжени сили са използвали две ракети „Искандер“, за да ударят жилищния район.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщава, че руският ракетен удар по центъра на Харков е разрушил търговски център, повредил е жилищни сгради и автомобили, както и е счупил прозорци в учебно заведение. Избухна пожар, обхващащ площ от приблизително 200 квадратни метра.

“За съжаление, точно така руснаците се отнасят към живота и хората - те продължават да убиват, въпреки всички усилия на света и преди всичко на Съединените щати в дипломатическия процес. Само Русия не иска тази война да свърши и всеки ден прави всичко, за да я продължи. Ето защо подкрепата за Украйна трябва да продължи и всеки ден трябва да укрепваме противовъздушната си отбрана, позициите си и защитата на живота на хората. Благодаря на всички, които са с Украйна!”, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

😢 What the center of Kharkiv looks like after the Russian strike: video from a copter has appeared pic.twitter.com/rmzsmSY9UJ — The Ukrainian Review (@UkrReview) 2 януари 2026 г.

Руското министерство на отбраната отрече да е атакувало Харков днес. То твърди, че руската армия „не е планирала и не е нанасяла удари с използване на ракетни оръжия или авиационни средства за поразяване в град Харков“. Според него става въпрос за експлозия, чийто епицентър се е намирал в търговския център „Персона“. Видеата от мястото на удара обаче опровергават това твърдение.