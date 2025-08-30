Бивш председател на Радата бе показно застрелян в Лвов

В Лвов показно, посред бял ден, бе застрелян бившият председател на Върховната Рада и един от лидерите на Евромайдана Андрий Парубий, съобщиха РБК-Украина, «Суспільне» и «Украинская правда». По-късно убийството бе потвърдено от националната полиция на Украйна и президента Володимир Зеленски.

Убиецът е бил маскиран като куриер на служба за доставка на храна, придвижвал се е с електрически скутер и е бил въоръжен с пистолет. В Парубий е стреляно 7-8 пъти. Извършителят е успял да избяга.

Полицията веднага въведе план "Сирена" в Лвов. "Това е специален план за действие на правоохранителните органи, който предвижда издирване и задържане на въоръжени престъпници, представляващи особено голяма опасност", разясни кметът на града Андрий Садови. Планът включва установяване на повече блокпостове и полицейски патрули, проверка на автомобили и документи.

"Убийството на Парубий е било внимателно подготвено, но се прави всичко възможно за неговото разкриване. Службата за сигурност на Украйна се включва в разследването. Наредил съм на обществото да се представи цялата достоверна информация", написа по-късно Зеленски в Телеграм.

Депутати от партия "Евросолидарност", в която членуваше Парубий, веднага обвиниха в организацията на убийството Русия и нейната "пета колона" в Украйна. "Ние свързваме това убийство с неговата държавническа, проукраинска позиция. Москва искрено ненавиждаше Паруби като един от създателите на съвременната украинска държава," написа председателят на ПГ на "Евросолидарност" Ирина Геращенко.

Андрий Парубий е роден през 1971 г. в Червоноград. Завършил е историческия факултет на Лвовския университет. В края на 1980-1990-те години е един от активистите в движението за независимост на Украйна. Активен участник в "Оранжевата революция" през 2014 г. По време на Евромайдана той беше комендант на палатковия лакер и ръководител на "самоотбраната на Майдана". Именно той в края на февруари 2014 г. обяви победата на Евромайдана, като заяви от трибуната, че "Майданът контролира Киев", припомнят украинските медии.

През февруари 2014 г. той бе назначен за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. При него, за да се избегне мащабно кръвопролитие, бяха изведени украинските войски от Крим, а в Украйна бе прекратено излъчването на руските тв канали. През август 2014 г. той подаде оставка, като заяви, че ще продължи да помага на доброволческите батальони. Той е един от инициаторите за възраждане на Националната гвардия на Украйна.

Андрий Парубий беше председател на Върховната Рада от 2016 по 2019 г. След 2019 г. той е депутат от партия "Европейска солидарност" на бившия президент Петро Порошенко.

Това е второто покушение срещу Парубий. На 24 декември 2014 г. край хотел в Киев неизвестен хвърли граната в краката на група депутати, сред които бе и Парубий. Никой не пострада. На 1 февруари 2015 г. тогавашният вътрешен министър на Украйна Арсен Аваков съобщи, че са задържани трима души за покушението, включително прекия изпълнител, който е руски гражданин. Министърът обвини в организацията на покушението бившия командващ Вътрешните войски към МВР Станислав Шуляк. На 25 декември 2015 г. Андрий Парубий написа във "Фейсбук", че за покушението стои Кремъл. "Това е поръчка на Кремъл, която е координирана от Сергей Асавелюк "Асса", командир на снайперска група по времето на разстрела на Майдана", твърди той.

Парубий е известен със своите антируски позиции. Той е последователен привърженик на независимостта на Украйна. Още през 1988 г. той основава в Лвов организацията "Спадщина", която се занимава с възстановяването на гробовете на участниците в "Украинската въстаническа армия" и охранява първите антисъветски митинги в западна Украйна.

През 2010 г. срещу него е образувано наказателно дело за опит да провали гласуването в Радата на ратификацията на споразумението с Русия за удължаване на срока за пребиваване на Черноморския флот в Крим. Той замери с яйца председателя на парламента и хвърли димка в залата.

След окупирането на Крим той излезе с инициатива да се въведат визи за гражданите на Русия.