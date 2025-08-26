Медия без
Три линии на отбрана ще гарантират сигурността на Украйна

26 Авг. 2025

Планът за сигурност на Украйна ще се състои от три линии на отбрана, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Първата линия ще бъде демилитаризирана зона, в която ще патрулират неутрални миротворчески сили от трета страна, одобрена от Украйна и Русия. Не е ясно колко широка ще бъде тази зона. За подобна зона говореха през последните месеци и Украйна и Русия. 

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски, Михайло Подоляк, предложи всяко мирно споразумение да включва създаването на демилитаризирана зона в руските гранични територии (Белгород, Брянск, Курск), с цел да се защитят украинските градове от обстрел.

Руският президент Владимир Путин също говори за създаване на "буферна зона", но от гледна точка на Русия. Той заяви, че такава зона трябва да бъде на територията на Украйна и да е достатъчно широка, за да предпази руските градове от украински обстрел с далекобойни оръжия.

Пратеникът на Тръмп Кийт Келог, също говореше за зони за контрол в Украйна, с демилитаризирана зона между тях 

Втората линия на отбрана ще бъде грижа на украинската армия, въоръжена и обучена от НАТО. 

Европейска сила за възпиране ще бъде разположена по-навътре в Украйна като трета линия на отбрана, подкрепяна от американски сили от тила.
Готовността на САЩ за предоставяне на гаранции за сигурността е валидна само ако Европа изпрати десетки хиряди свои военни в Украйна. Национални съветници по сигурността проучват в момента как биха могли да изглеждат конкретно условията за участието на техни военни. Някои страни вече дадоха принципно съгласие, други категорично се отказаха. 

Вашингтон е готов да предостави „стратегически средства“, включително разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни ресурси, средства за командване и контрол и средства за противовъздушна отбрана, за да подпомогне всяко разполагане на сили на място, ръководено от Европа, заявили пред Financial Times четирима служители, запознати с преговорите. 

