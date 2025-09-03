Броят на жертвите при инцидента с фуникуляр в Лисабон достигна 17 души

Броят на жертвите на инцидента, след като популярен фуникуляр дерайлира в Лисабон, достигна 17 души, съобщиха днес службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, заяви пред журналисти ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Мархарида Кастро Мартинш. С това ранените стават 21.

Мартинш не уточни имената или националността на починалите, като заяви, че първо ще бъдат информирани техните семейства.

Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр, добави Мартинш.

От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес. Сред тях има двама германци, двама испанци, по един човек от Франция, Италия, Швейцария, Канада, Мароко, Южна Корея и Кабо Верде, допълва Асошиейтед прес. Няма данни и сигнали за пострадали български граждани, обяви МВнР.

Трагедията се случи на влакчето Глория, което свързва площад "Рестаурадорес" с квартала "Байро алто", известен с баровете и нощните си заведения. Първоначално бе съобщено за най-малко трима загинали и много ранени, но преди минути броят на жертвите бе актуализиран, а местни медии съобщават, че поне петима от пострадалите са в тежко състояние. Португалия обяви национален траур, след като това стори и общината на Лисабон.

Инцидентът се е случил около 18:05 ч. в сряда вечерта. Капацитет на машината е за 42 души. И трите фуникуляра на Лисабон са една от големите атракции на столицата.

Първоначалните данни сочат, че се е скъсало или откачило едно от въжетата на фуникуляра, поради което той е изгубил контрол и се е забил в близка сграда, съобщи португалският ежедневник "Обсервадор". Очевидци разказват пред "Си Ен Ен", че проблемите са започнали при другия фуникуляр от двойката, но в крайна сметка при него всичко е било наред.

Фуникулярът Глория е открит през 1885 г., а три десетилетия по-късно е електрифициран. Тази линия е дълга 275 метра и взема разстоянието за 3 минути.

Португалия обяви 4 септември за ден на национален траур. Имената на загиналите, сред които има и чужденци, още не се оповестени.