Германия и Норвегия обещават милиарди в помощ на Украйна

Киев очаква от съюзниците си $1 млрд. месечно, за да купува американски оръжия

25 Авг. 2025Обновена
Володимир Зеленски
ЕПА/БГНЕС
Володимир Зеленски

Ангажименти за значителна финансова помощ поеха Германия и Норвегия към Украйна.

Немският вицеканцлер Ларс Клингбайл заяви, че страната му възнамерява да предоставя на Украйна по 9 млрд. евро годишно през следващите години, като израз на продължаващата си подкрепа. Той направи съобщението по време на посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и министъра на финансите Сергий Марченко, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Клингбайл отбеляза, че Берлин ще участва в предоставянето на гаранции за сигурността за Украйна, заедно с европейските си партньори, но преговорите са в ранен етап и трябва да бъдат оформени от Киев. "Важното е, че в крайна сметка ще има гаранции, че Путин вече няма да посмее да атакува Украйна", каза вицеканцлерът.

Междувременно норвежкото правителство обяви, че ще предложи на парламента на страната да отдели 85 милиарда крони (7,2 млрд. евро) като помощ за Киев през следващата година. Ако това предложение бъде прието, общата помощ на Норвегия за Украйна за периода 2023-2030 г. ще стигне 275 милиарда крони (над 23 млрд. евро).

Днес президентът Зеленски се срещна с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. На общата им пресконференция Зеленски заяви, че Киев има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия за войната срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът допълни, че планира да обсъди със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог подготовката за евентуална среща с руския президент Владимир Путин. Очаква се представители на САЩ и Украйна да се срещнат по този въпрос, както и по въпроса за потенциални гаранции за сигурност, по-късно тази седмица.

Украйна разчита на помощта на Норвегия, особено при закупуването на газ, тъй като Русия нанася удари по производствени обекти за природен газ и електроцентрали в Украйна, с което поставя под въпрос подготовката за зимата, каза Зеленски на пресконференцията със Стьоре, предаде Укринформ. Президентът отбеляза, че миналата година поне един милион украински семейства са имали отопление в домовете си благодарение на сътрудничеството със скандинавската страна.

