Полша експулсира 57 украинци след концерт във Варшава

Полша ще експулсира 63 души от страната — 57 украинци и 6 беларуси след концерт на Макс Корж, където се стигна до демонстрация на знамето на ОУН-УПА, заяви премиерът на страната Доналд Туск. "Току-що получих информация, че срещу 63 души са заведени дела за напускане на страната. Те ще трябва да напуснат страната доброволно или под принуда", заяви Туск.

ОУН е Организация на украинските националисти, основана през 1929 г. с цел създаването на независима и единна украинска държава.

Умереното крило на ОУН е ръководено от Андрий Мелник, а радикалното от Степан Бандера. УПА е въоръженото крило на радикалното крило, създадено през 1942 г. Тя е била партизанска армия, която се е сражавала срещу множество противници - нацистите, комунистите и поляците. За някои украинци те са национални герои, борили се за независимост. За други, особено в Полша и Русия, те са престъпници, отговорни за жестокости и колаборация с нацистите.

Макс Корж е беларуски певец, автор на песни и рапър, роден в град Лунинец, Беларус. Концертът му на 9 август бе на стадион PGE Narodowy във Варшава.