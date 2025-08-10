Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Джей Ди Ванс: Планираме и среща на Тръмп, Путин и Зеленски

Днес, 18:05

Президентът Тръмп иска САЩ да прекратят финансирането на конфликта в Украйна, на американците им е писна да харчат данъците си за него, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox. "Ако европейците искат да поемат инициативата и да купуват оръжие от американските производители - ние нямаме нищо против, но сами повече няма да финансираме това", подчерта той.

Американският вицепрезидент заяви, че САЩ се стремят към мирно урегулиране в Украйна с оглед на текущата линия на съприкосновение. 

САЩ не смятат, че контактите между Путин и Зеленски преди срещата на върха Русия-САЩ биха били продуктивни, заяви Ванс. В същото време той подчерта, че Вашингтон в процес на съгласуване на времето, когато Зеленски и Путин могат да седнат на масата за преговори и да обсъдят прекратяването на войната. "Сега сме на етап, в който планираме кога тези трима лидери биха могли да седнат и да обсъдят прекратяването на тази война", добави Джей Ди Ванс. "Путин каза, че никога няма да седне на масата за преговори със Зеленски и Тръмп трябва да промени това", добави Ванс.

Ванс отбеляза, че Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите за Украйна, но смята, че е необходимо да им се даде шанс. "Доналд Тръмп ми каза насаме днес: "Виж, може би ще работи, може би не, но си струва усилията. Струва си да опитаме". "Ще продължим да използваме дипломатическото влияние на президента на Съединените щати, за да сложим край на този конфликт", каза Ванс в интервю за пред Fox.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джей Ди Ванс, Украйна

Още новини по темата

Румъния вдигна F-16 заради руски дронове до границата й
06 Авг. 2025

Европейците започнаха да купуват американски оръжия за Украйна
05 Авг. 2025

Войници от 72 държави се бият за Украйна
05 Авг. 2025

СБУ унищожи и повреди с дронове руски изтребители в Крим
04 Авг. 2025

Украйна извърши рекордна атака с дронове и осуети визита на Путин в Петербург
27 Юли 2025

ЕС съкрати помощта за Украйна заради ситуацията с антикорупционните органи
27 Юли 2025

Starlink се срина

25 Юли 2025

Въпреки преговорите Русия и Украйна се атакуваха с дронове
24 Юли 2025

Русия и Украйна преговаряха няколко минути в Истанбул
23 Юли 2025

С декларация НС прие да се вземат мерки за връщане на контрола върху "Камчия"
23 Юли 2025

Истанбул ще е домакин на ключови преговори
21 Юли 2025

Украйна съобщи за мащабни сражения с руската армия
21 Юли 2025

Украйна предложи на Русия нови преговори още следващата седмица
20 Юли 2025

САЩ вече изпращат "Пейтриът" за Украйна
16 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар