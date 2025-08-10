Джей Ди Ванс: Планираме и среща на Тръмп, Путин и Зеленски

Президентът Тръмп иска САЩ да прекратят финансирането на конфликта в Украйна, на американците им е писна да харчат данъците си за него, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox. "Ако европейците искат да поемат инициативата и да купуват оръжие от американските производители - ние нямаме нищо против, но сами повече няма да финансираме това", подчерта той.

Американският вицепрезидент заяви, че САЩ се стремят към мирно урегулиране в Украйна с оглед на текущата линия на съприкосновение.

САЩ не смятат, че контактите между Путин и Зеленски преди срещата на върха Русия-САЩ биха били продуктивни, заяви Ванс. В същото време той подчерта, че Вашингтон в процес на съгласуване на времето, когато Зеленски и Путин могат да седнат на масата за преговори и да обсъдят прекратяването на войната. "Сега сме на етап, в който планираме кога тези трима лидери биха могли да седнат и да обсъдят прекратяването на тази война", добави Джей Ди Ванс. "Путин каза, че никога няма да седне на масата за преговори със Зеленски и Тръмп трябва да промени това", добави Ванс.

Ванс отбеляза, че Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите за Украйна, но смята, че е необходимо да им се даде шанс. "Доналд Тръмп ми каза насаме днес: "Виж, може би ще работи, може би не, но си струва усилията. Струва си да опитаме". "Ще продължим да използваме дипломатическото влияние на президента на Съединените щати, за да сложим край на този конфликт", каза Ванс в интервю за пред Fox.