Следователи обискират наши търговци на оръжие по искане на Украйна

Скрийншот видео Нова тв Това е една от сградите, намираща се на столичния бул. Черни връх и в която е претърсван офис на фирма

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната по молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна, съобщиха от прокуратурата

Обиските са свързани с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура. Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията, добавят от държавното обвинение.

Едно от местата, където тече акцията, е в сграда, намираща се а столичния булевард „Черни връх”. Според Търговския регистър на осмия ѝ етаж се намира седалището на фирма, която се занимава именно с производство на оръжие, боеприпаси, стоки и технологии с възможна двойна употреба.

Към момента няма задържани лица, каза пред медиите и.ф. главен секретар на МВР Мирослав Рашков във връзка с провеждащите се действия в София и страната. "На територията на няколко области се провежда въпросната операция, която е изцяло под контрола на Националната следствена служба. Претърсват се адреси не само в София, а в няколко града, но повече информация биха могли да дадат органите на следствието. Операцията тече и в момента. Към момента няма задържани лица", заяви Рашков.

Малко по-късно и вътрешният министър Даниел Митов се пробва да коментира, но обяви само, че българските власти оказват съдействие по международна линия.

Само преди дни Борислав Сарафов проведе работна среща с офицерите от офиса в София на Федералното бюро за разследване на САЩ и посетиха Националната следствена служба. Тогава бе обявено, че са били обсъдени конкретни наказателноправни казуси, по които българските и американските служби активно си взаимодействат.