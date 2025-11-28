Медия без
САЩ увеличиха доставките на втечнен газ за Европа с 40% за година

Днес, 16:18
Над 10 млн. тона втечнен газ САЩ ще доставят на Европа

На световния пазар на втечнен природен газ настъпва епоха на свръхпредлагане. В експлоатация се пускат нови проекти за втечнен природен газ, доставките растат, а цените намаляват. В Европа цената на газа падна до най-ниското ниво за последните година и половина – включително благодарение на значителното увеличаване на вноса от САЩ.

Доставките на американски втечнен газ за Европа през ноември ще бъдат около 10,7 млн. тона, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни на Kpler за движението на корабите. Това е с 40% повече в сравнение с ноември миналата година, когато обемът е бил 7,6 млн. тона. Същите 7,6 млн. тона американските танкери доставиха и през ноември 2023 г., когато Вашингтон обяви санкции срещу „Арктик СПГ 2“ - руски проект за втечнен газ, който тогава се готвеше скоро да започне износ.

