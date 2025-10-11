Медия без
Криптопазарът се срина заради нова търговска война

Днес, 01:21

Криптопазарът загуби 250 млрд долара за час след като президентът на САЩ обяви, че налага допълнителни мита върху стоките от Китай. Доналд Тръмп съобщи, че върху действащите мита САЩ налагат "от 1 ноември или по-рано" допълнителни 100%. 

Тръмп обясни, че налага високите санкции, защото "от 1 ноември Китай въвежда мащабен експортен контрол на почти всичко произведено в страната. Това засяга всички страни без изключение и очевидно е план, който е готвен дълго".

САЩ също ще въведат експортен контрол върху критичните стоки, които се изнасят за Китай.

Заявлението на Тръмп бе направено минути преди да затворят борсите в САЩ, но пазарите реагираха бързо. 

Американският фондов пазар се срина с 1,65 трилиона долара след изявлението на Тръмп за нови мита срещу Китай.

Новата търговска война се отрази светкавично и на криптовалутите. ️TON се срина със 73% и се търгува на $ 0.71$. XRP загуби 51,4%, Binance падна с 26,8%, Solana: -20,2. Bitcoin загуби повече от 14 хиляди долара от стойността си, а Ethereum загуби 19%.

 

 

 

Планираната среща между Тръмп и Си Дзинпин в Южна Корея по-късно този месец може вече да не се състои, каза американският президент, като допълни, че "изглежда няма причина" да се срещне с китайския си колега. Заплахата на американския президент поставя началото на нова ескалация в нестабилния му спор с Китай. Само преди четири месеца той описа отношенията на САЩ със страната като "отлични", след като подписа споразумение за намаляване на митата.

