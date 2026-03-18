Ирак възобновява износа по петролопровода Киркук-Джейхан

Петролът поевтиня след новината, че Ирак ще възобнови износа на нефт по тръбопровод през Турция. Става дума за трасето от нефтените находища в Северен Иран до турското средиземноморско пристанище Джейхан.

В сряда сутринта котировките на петрола паднаха с 2%-4% - до 101,7 долара за барел за сорта Брент и до 93,25 долара за лекия американски.

Производството на Ирак е намаляло с една трета до около 1,4 млн. барела на ден, след като Иран затвори Ормузкия проток.

"Киркук-Джейхан е един от трите петролопровода, които заобикалят Ормуз - другите два са в Саудитска Арабия и в ОАЕ. 970-километровият петролопровод до Джейхан е с капацитет до 1.6 милиона барела на ден, но никога не е работил на максимума си, а след това беше затворен изцяло за около 2 години заради спорове между кюрдските регионални власти и правителството на Ирак. Предполага се, че първоначално петролопроводът ще започне работа с около 250 000 барела петрол на ден, което е минимална част от иракския добив от преди иранската криза (над 4 милиона барела на ден). Но с времето преносът може да се увеличи двойно или тройно", коментира икономистът Георги Ангелов в профила си във Фейсбук.

Това няма да е голямо облекчение за световния пазар, но ще увеличи доставките към нашия регион, така че ще е добре за Средиземноморието и Европа, отбелязва експертът. Той посочва, че петролопроводът в ОАЕ също работи - макар че там има проблеми с дронове, които атакуват пристанището във Фуджейра, където петролът се товари на танкери. Най-голям е петролопроводът в Саудитска Арабия - т.нар. петролопровод Изток-Запад, който позволява пренос на около 7 милиона барела от саудитския петрол през Червено море, вместо през протока Ормуз. Но самото пристанище на Червено море има по-малък капацитет от 4-5 милиона барела.

Накъде

„Без изгледи за край на военните действия, с ежедневно нарастващи спирания на добива и технически затворен проток, смятаме, че сортът Брент ще остане в нов по-висок диапазон от 95 до 110 долара за барел. Ако видим удар по голяма рафинерия или потвърждение за допълнително миниране на протока, бихме очаквали този диапазон да се повиши с още 10–20 долара“, коментира Робърт Рени от Westpac Banking Corp.