На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тъжната новина съобщиха близките ѝ във Фейсбук. "С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни. Ще ни липсва безкрайно! Благодарим на всички за обичта и уважението към нея! Поклон пред светлата ѝ памет!", написа семейството на поетесата. Захариева бе съпруга на големия български поет Дамян Дамянов, който почина през 1999 г.

Тя е родена на 3 ноември 1944 г. в трънското село Радово, но израства в Сандански. По-късно завършва "Френска филология" в София. На 19 години се омъжва за Дамян Дамянов и в продължение на 35 години е негова муза и неотлъчен личен асистент. Заедно те отглеждат трите си деца, а тя често споделя с хумор, че грижата за съпруга ѝ е била нейният основен и най-важен "трудов стаж".

Авторка е на десетки стихосбирки и няколко автобиографични романа. Надежда Захариева е написала и текстовете на много популярни песни, като "Може би" на група "Сигнал", "Разпилей ме ти цялата" на Лили Иванова и "Любовта е" на Хайгашот Агасян. Тя пише текстове и за песни на редица фолк изпълнители – Теодора, Камелия, Кати, Райко Кирилов, Илия Луков и др.

През 2003 г. става член на Движението за права и свободи. Кандидат e за общински съветник в София от листата на ДПС на местните избори през 2003 г., но не е избрана. Кандидатира се и на парламентарните избори за ХL Народно събрание през 2005 г., където е водач на листата на ДПС в 25 МИР, София. Не е избрана за народен представител, но през септември същата година е назначена за заместник-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.

Сбогуваме се с две нейни стихотворения:

***

* * *

Не всяко „Браво!“ е достойно.

Не всяко „Долу!“ е позор.

Не всеки химн – заупокоен.

И не хвалебствен – всеки хор.

Не всички лаври са победа.

Не всяка загуба е крах.

Не всяка истина – последна.

Не всяка грешка – смъртен грях.

Не всяка прошка е пощада.

И не надгробен – всеки кръст.

Най-истински, когато пада

човек доказва своя ръст.

***

Любов е да помогнеш,

любов е да дадеш

на гладния – надежда,

на сития – копнеж,

на силния – неволя,

на слабия – кураж,

на веселия – милост,

на тъжния – мираж,

на скромния – посока,

на алчния – сърце,

на имащия – радост,

на можещия – цел,

на гордия – утеха,

на плахия – мечта,

на властващия – мярка,

на роба – доброта.

Любов е да раздаваш

душата си без жал

и мигом да забравяш

кому какво си дал.