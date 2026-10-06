Йотова свиква КСНС утре

Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност утре, 7 октомври, от 13 часа в президентството заради дроновете, които атакуваха два търговски кораба край българския морски бряг.

Темата на заседанието е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна".

Решението на държавния глава за КСНС идва минути, след като премиерът Румен Радев на практика обяви свикването на подобен съвет за безсмислено. "Дали ще се свика Консултативен съвет за национална сигурност зависи от президента Йотова, но вие сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории", заяви Радев по време на откриването на изложението на дронове и други безпилотни системи INTER DRONE EXPO 2026.

Преди това пък опозицията остро разкритикува Илияна Йотова за бездействието ѝ по отношение на атаката.