Румен Радев: Не знам какви са дроновете, които удариха корабите

"Извършваме мащабна спасителна операция, в която ще се включат и дронове", заяви премиерът Румен Радев, който участва в откриването на изложението на дронове и други безпилотни системи INTER DRONE EXPO 2026. "Закъснях за обявения брифинг в Министерския съвет, защото имахме видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз. Срещата бе по друг повод, за конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми, но аз споделих за това, което се случва в нашата извънредна икономическа зона. Изключително обезпокоително - това е факт. Все още не мога да кажа от коя страна са дроновете, атакували корабите. Тепърва ще се опитваме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно - или са руски, или украински", каза още премиерът. Той обясни, че вече е информирал за случилото се Съвета на ЕС и НАТО. Но бе категоричен, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото има и по-тежки случаи на атака в териториални води. "Това е на 130 км от нашия бряг, пада се в нашата икономическа зона, но все още не са териториални води, водят се неутрални. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, където бе ударен и жилищен блок. Тези въпроси се поставят под вниманието на НАТО, там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът. Но въпросът вече е поставен", обяви Радев.

"Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът", каза премиерът.

Той коментира още, че президентът Йотова ще прецени дали да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Такъв призив отправиха от опозицията .

"Дали ще се свика Консултативен съвет за национална сигурност зависи от президента Йотова, но вие сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории.

Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат – там където не им е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация", заключи Радев.

Моряк от един от атакуваните в Черно море кораби говори във Варна, предаде БНТ. Екипажът на пострадалия кораб „ABLE“, плаващ под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в „Гранична полиция“, където предстои да бъдат прегледани от медицински екипи.

Един от моряците, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба. „Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар“, заяви един от моряците.

Случващото се в българската изключителна икономическа зона е случващо се на българска територия, тя принадлежи пак към България. Това каза пред БНР капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция, според когото атаката с дронове по два кораба може да се разглежда като пълно затваряне на всеки морски бизнес в Черно море, с изключение на Бургас, Варна и Констанца, "докато не стане някоя поразия и не ударят някой кораб в румънско или българско пристанище или кораб, който отива да товари или е отплавал от пристанище в България или Румъния":

"И Русия, и Украйна направо съсипват експортния бизнес в Черно море". Според него със сигурност става дума за руски дроновете: "Кой може да удари кораб, който е товарил в Украйна или е отивал да товари там. Помним случая с дрон, който беше паднал в царевицата и беше извикана посланичката на Украйна. Сега очаквам да видя дали Румен Радев ще извика руската посланичка Митрофанова, защото със сигурност е руски дрон, няма какъв друг да бъде".

Той припомни, че правителството на Румен Радев отказа България да участва в т.нар. коалиция на желаещите, която беше за съвместна отбрана на Източна Европа от дронови атаки.

"Ако румънците или турците не се намесят, за да спасят двата кораба, ние нямаме особени възможности за спасяване на кораби. Ние строим магистрали, вместо да подсигуряваме морската ни общност с необходимия инструментариум за спасяване на кораби или за превенция на пожари на кораби и т.н.", коментира кап. Георгиев.