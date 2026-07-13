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Външният ни министър ще пътува до Киев

Патриарх Кирил и собственикът на “Лукойол” Вагит Алекперов са извадени от санкциите срещу Русия

13 Юли 2026Обновена
Велислава Петрова
FB/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria﻿
Велислава Петрова

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова ще посети в сряда Киев. Това съобщи самата тя пред наши журналисти в Брюксел. Конкретика за визитата не стана ясна, но Петрова уточни, че е свързана със скорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски, и ще бъде заради енергийната сигурност. "България търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и биха имали положителен ефект за нашата страна", заяви тя, цитирана от БТА. По думите ѝ, се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима.

"България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия", съобщи още Петрова. "Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета", допълни тя. Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област. "Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето, когато успее аргументирано да си защити позицията", обобщи външният ни министър.

БНТ цитира Петрова да казва конкретно, че руският патриарх Кирил и собственикът на “Лукойол” Вагит Алекперов са били извадени от списъка със санкции. Но държавната телевизия добави, че отпадна и руски гражданин, свързан с доставката на части за софийското метро. Преговорите по пакета се водят днес. "Днес се надяваме да съгласуваме всички 250 позиции.  Ще обсъждаме стратегията за Черно море, имаме готов морски център там. България и Румъния работят заедно за защита на критична инфраструктура, но също и срещу хибридните заплахи в този регион", заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност.

 

В ПАРИЖ

Петрова потвърди, че Румен Радев ще бъде в Париж за националния празник на страната утре, но отказа да коментира дали той ще участва на провеждащата се по същото време среща на Коалицията на желаещите. В коалицията влизат страните, които оказват военна и финансова помощ за Украйна.

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Ключови думи:

Велислава Петрова, Киев, 21-ви пакет санкции

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