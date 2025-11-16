Медия без
Вицепремиерът Томислав Дончев и ДАНС ще одобряват продажбата на "Лукойл"

Особеният управител трябва да пита за всичко правителството

Днес, 13:27
Жечо Станков, Томислав Дончев и Теменужка Петкова
"Ако започне продажба на активите на "Лукойл" само на територията на България, сме създали скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев, в който имам и аз представител чрез заместник-министър, който съм посочил, за да може да бъде разгледан детайлно този собственик дали е достатъчно стабилен и предвидим, за да можем да гарантираме националната сигурност", това заяви пред БНР министърът на енергетиката Жечо Станков. Той добави: "Чрез ДАНС и чрез този скринигов комитет държавата може да си гарантира 100% скрининг и да е последната инстанция, която да се произнесе дали е съгласна, или - не с такава сделка, като целта е да се гарантира сигурността на доставките в страната". 

Ако компанията-майка "Лукойл" продаде активите си в Европа в периода на получената от нас дерогация, то санкциите на всички компании ще отпаднат и в тази хипотеза на държавата няма да ѝ се наложи да прави нищо. Ако няма купувач, "естествен принцип е да поискаме удължаване на дерогацията с условието, че особеният управител ще гарантира, че не се насочват финансови средства към Русия", обясни той.

Особеният управител Румен Спецов трябва да получи разрешение от правителството за всяка специфична дейност, това е по закон, подчерта министър Станков и обясни: "На него не са му дадени такива права, каквито се пропагандират - едва ли не да се събуди с някаква грандиозна идея и да направи нещо, напротив. Министерски съвет е контролният орган, който може да му разрешава или да му забранява определени действия".

