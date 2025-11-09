ДАНС, МВР и МО влязоха в "ЛУКойл"

ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух, в района на обектите на "ЛУКойл" - елементи на критичната инфраструктура на територията на България, съобщи малко преди 21:00 ч. правителствената информационна служба.

"След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания "ЛУКойл" и в контекста на инциденти в обекти на "ЛУКойл" в няколко европейски държави", продължава съобщението.

"Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в "ЛУКойл Нефтохим Бургас" АД и "ЛУКойл-България" ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти", завършва съобщението.

Първо за акцията съобщи "Медиапул", позовавайки се на свои източници. Твърденията са, че ДАНС извършва извършва проверки в рафинерията в Бургас и в офисите на компанията в София.

Проверката е стартирала още преди два дни, като са инспектирани бази на компанията. Оставена е дори допълнителна охрана, се посочва в информацията. Проверки са правени и в офисите в София, които в събота и неделя са празни. Не е ясно какво проверяващите са очаквали да открият там.

Източниците на медията твърдят, че за проверките не са били информирани нито министърът на енергетиката Жечо Станков, нито министърът на икономиката Петър Дилов, нито самият Министерски съвет. Това е странно, защото ДАНС е на подчинение на кабинета.

Преди два дни в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви: "Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите". Трябва да знаят - пачки няма да има. Надявам се, като влезе представител в "Нефтохим", да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиси на тази компания. Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало – как са извличали парите, как са носени в офиса, който после е продаден на някаква странна фирма. Крадците са в стрес."