Съдът остави в ареста мъжете, източвали тръбопровод на "ЛУКойл"

Те са обвинени за липсващи около 7 тона дизелово гориво

Днес, 16:42
По данни на разследващите, от тръбопровода са били източени около 7 тона дизелово гориво.
Илияна Кирилова
Окръжният съд в Стара Загора постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо четиримата мъже, обвинени в източване на гориво от тръбопровод на "ЛУКойл" край града, съобщи БНТ. Според обвинението, те са извършили кражба в особено големи размери и са действали като организирана престъпна група.

По данни на разследващите, от тръбопровода са били източени около 7 тона дизелово гориво. Трима от обвиняемите са работници в "Мини Марица-изток", "Брикел" и ТЕЦ "Марица изток 2", а един от тях има собствен бизнес. Двама от задържаните са студенти.

Защитата настоя пред съда да не бъде налагана мярка за неотклонение, като посочи, че обвинението не е прецизирано и че стойността на отнетото гориво не достига прага за "особено големи размери", който по закон е 140 минимални работни заплати. Според адвокатите, обвинението се базира само на един свидетел, който е оперативен работник в Областната дирекция на МВР и чиито показания са "преразказ на информацията от използваните специални разузнавателни средства".

Съдът обаче прие доводите на прокуратурата, че съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, и ги остави в ареста. Разследването по случая продължава.

