"Лукойл" спира дейността си в Молдова и Финландия

Днес, 17:11

Компанията "Лукойл" ще бъде принудена да прекрати дейността си в Молдова от 21 ноември, след като републиката се присъедини към санкциите, съобщи министърът на енергетиката на страната Дорин Жунгиету. Министърът съобщи, че Молдова сама ще изкупи част от активите на компанията, за да се осигури безпрепятствената работа на летището в Кишинев. Единственият склад за зареждане на самолети на летището в Кишинев е на "Лукойл" Кишинев е дал срок на руската компания да приеме предложението до 17 ноември. Молдова води преговори с Румъния и България, за да осигури доставките на гориво след прекратяването на дейността на "Лукойл".

Мрежата от бензиностанции Teboil, собственост на "Лукойл" прекратява дейността си във Финландия поради санкциите на САЩ срещу руската компания, пише вестник Helsingin Sanomat. "Няма да има нови доставки на гориво, а резервоарите на бензиностанциите ще бъдат изпразнени. В момента на някои станции вече са изчерпани определени видове гориво, а броят на такива станции се увеличава с всеки изминал ден“, заяви директорът по маркетинг и комуникации на Teboil Тони Фликт. Teboil има срок до 21 ноември, за да завърши прекратяването на дейността си. Въпреки крайния срок, местните доставчици и финансовите институции вече са преустановили сътрудничеството си с компанията, пише Helsinki Times. 

Създадена през 1934 г., компанията е една от най-големите в вериги в страната. Teboil управлява около 400 бензиностанции във Финландия, включително 80 с пълен обслужващ персонал. Десетки независими предприемачи управляват тези обекти по франчайз споразумения. Сега те са изправени пред несигурност. Очаква се много от тях да загубят достъп до доставки на гориво преди изтичането на гратисния период.

Онлайн изданието Yle съобщи, че конкурентната мрежа за горива SEO е реагирала, като се е свързала с почти всички оператори на бензиностанции на Teboil, канейки ги да сменят партньорствата си. Главният изпълнителен директор на SEO Арто Вилянен потвърди пред Yle, че разговорите продължават.

През октомври Обединеното кралство, Европейският съюз и САЩ наложиха санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" заради войната в Украйна.

След отказа на Gunvor от сделката, Lukoil може да продаде чуждестранните си активи на части, най-лесно - на вече съществуващите си партньори по проекти, смятат анкетираните от ТАСС руски експерти. Те оценяват реалната стойност на компанията на около 12 млрд. долара, като не изключват, че в случай на спешна сделка активите могат да бъдат реализирани със сериозна отстъпка.

