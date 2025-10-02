Управляващите се готвят да отнемат контрола на Радев върху службите

Днес парламентът ще разгледа и гласува два законопроекта, с които на практика ще отнеме правото на президентската институция да назначава шефове на служби. По-конкретно става въпрос за председателите на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Със законопроектите се предлага ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Така управляващите разчистват пътя за номинацията им за поста – временният председател на ДАНС Деньо Денев. Той зае мястото на доскорошния шеф на агенцията Пламен Тончев, който подаде оставка и оглави комисията по досиетата.

Още сутринта управляващи и опозиция коментираха пред парламентарни журналисти как ще гласуват. От "Демократична България" заявиха, че ще се въздържат от гласуване. "Няма как да подкрепим опита на мнозинството да назначи човека на Пеевски Деньо Денев'', заяви съпредседателят на ДаБГ Божидар Божанов. Той припомни, че ситуацията е идентична с тази от 2013 г., когато "мнозинството на Пеевски, което тогава не включваше ГЕРБ, избра Пеевски за шеф на ДАНС. Сега той (Пеевски - б.а.) по същия начин изменя закона и слага своя човек".

Божанов уточни, че предложените промени не са в разрез с Конституцията, но "въпросът е на баланс". "В предишни моменти Радев имаше свое служебно правителство от една страна, а от другата с подпис като президент назначаваше хора в негов интерес, но сега не е такъв случаят. Има резон да остане балансът и правителството да направи опит да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единствен в тази държава", каза Божанов.

Трябва да се отбележи, че през 2022 г. ПП-ДБ предложиха подобни промени. Тогава обединението поиска шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО да се назначават от правителството по предложение на премиера. Също така искаха шефът на военното разузнаване да се утвърждава от държавния глава само ако е военен, а ако е цивилен, да се назначава от кабинета. ПП-ДБ настояваше да отпадне президентският указ и за назначаването на главен секретар на МВР, а пък НСО да се прехвърли към министъра на отбраната.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва случая, за да разкритикува за пореден път президента Румен Радев, като го обвини, че действа като "едноличен господар". "Еднолично назначаваше и шефовете на служби. Сега, когато на някого не му харесва, той го спира. Службите трябва да работят", каза Борисов. И посъветва президента да не се играе с правителството, "което е също толкова легитимно избрано като него", а на депутатите си ще препоръча да подкрепи законопроектите. ''Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната. Ако има тема, която трябва толкова много да ни тревожи, че да разваля съня ни, това е войната, каза Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента'', каза герберският водач. И даде да се разбере, че няма да прави компромиси с друго предложение за председател на ДАНС, различно от Деньо Денев.

"Радев прекали! Това не е игра, а държава! Румене, излез", коментира кратко шефът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.