Съдия Мирослава Тодорова е готова да разследва Сарафов

Булфото Борислав Сарафов трябваше да сдаде поста на и.ф. главен прокурор на 21 юли, но още не го е направил, макар и поредица от състави на Върховния касационен съд да отсъдиха, че той няма легитимност на тази позиция.

Само 12 съдии са се съгласили да бъдат специален прокурор за разследване на главния и неговите заместници. Това е резултатът от допитването до всички магистрати, които отговарят на законовите изисквания да заемат тази длъжност. Постът се освобождава на 7 декември, когато изтича мандатът на настоящия ад хок прокурор - Даниела Талева.

Прави впечатление, че за 2 години желаещите съдии са намалели двойно. Талева беше избрана от списък с 22 магистрати. Сега в листа, поддържан от Върховния касационен съд, са останали едва 12. Седмина са от Софийския градски съд, двама - от Софийския апелативен съд, а останалите трима - от Окръжния съд във Варна. Сред тях и този път са бившата председателка на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова, както и някогашният шеф на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев. Предишния път имаше желаещи и от Русе и Ямбол, от Апелативния съд във Варна, както и от върховната инстанция.

Неотдавна Тодорова ревизира постановлението на Талева, с което тя беше отказала образуването на дело по сигнал на БОЕЦ срещу Сарафов. От акта на съдия Тодорова се видя колко повърхностно е работила Талева. А междувременно Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите на главен прокурор, поиска отвод на Тодорова по казуса, макар и законът да не предвижда такава възможност.

Тодорова даде указания на Талева как да продължи работата по сигнала. След това лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев съобщи, че вече има образувано разследване, беше и на разпит по него. Той обаче си тръгна от срещата с Талева крайно разочарован и обяви, че основата цел на разпита му е била да разкрие откъде има архива на Еврото, а не престъпленията на Сарафов, за които твърди.

В списъка могат да влязат действащи съдии от Наказателната колегия на върховния съд или такива от окръжно и апелативно ниво, които имат ранг на върховни. Условието е през последните седем години преди включването им в списъка магистратите са работили като съдии по наказателни дела. На тези условия отговарят повече от 200 съдии, т.е. едва 6% от тях са готови да се включат в специалния механизъм, който през изминалите 2 години не се оказа нито ефективен, нито прозрачен.

КОЙ ОЩЕ Е В СПИСЪКА

Маргаритка Шербанова от Софийския апелативен съд, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Атанас Атанасов, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова от Софийския градски съд, Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров от Окръжния съд във Варна.

ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА И ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОКУРОР

От вчера до 12 декември пък тече срокът, в който кандидатите за европейски прокурор от България могат да подадат номинациите си в Министерството на правосъдието. Процедурата по избора в България протича на два етапа - проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията по подбора с председател заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров предлага три кандидатури, които се внасят за одобрение от Министерския съвет. В комисията по избор влизат още Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, както и Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия, главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова и проф. д.ю.н. Георги Митов от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Последната селекция е пред европейските институции, като европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

Търсенето на приемник на настоящия български европейски прокурор Теодора Георгиева се случва, докато се чака решението дали тя ще бъде дисциплинарно уволнена, а проверката срещу нея за евентуални връзки с идеолога на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото, потъна в черна дупка в Софийската градска прокуратура. Това формално няма общо със скандалите около Георгиева, просто мандатът ѝ изтича през юли и България трябва да попълни мястото си в колегиума на европейската прокуратура, разследваща крупните измами и злоупотреби с евросредства.

Догодина, но през октомври, изтича и мандатът на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. В момента тече процедура по подбор на номинации и за нейния пост.