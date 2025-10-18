Медия без
Столична община се опитва да събира боклука в кризисните райони по график

Днес, 13:07
Надежда Бобчева смята, че в районите "Красно село" и "Люлин" без проблем ще започне събирането на боклука по график.
От днес навсякъде, по всички райони, започваме да тестваме почистване на боклука по график, независимо от ситуацията. Това каза пред журналисти заместник-кметът на София по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева, съобщи БТА. 

Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът, посочи тя. 

На 4 октомври в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането. Причината бе отказът на Общината да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, е, че предложи много висока цена - 420 лв. на тон.

Забелязва се намаляване на количеството боклук и повишаване на разделното събиране в районите ,,Люлин" и ,,Красно село", каза Надежда Бобчева и призова гражданите да продължат да събират разделно. Всяко нещо, което попадне в цветните контейнери, облекчава нашата работа и работата по сивите контейнери, където се събират смесените отпадъци. Вече разполагаме с десет сметосъбиращи камиона и сме на път да съберем персонал, който да обезпечи изпълнението, каза заместник-кметът Бобчева.

Планираме „Софекострой“ да обслужва засегнатите райони и се надяваме до месец – месец и половина да може да извършва поддръжка, сметосъбиране и извозване на боклука в районите ,,Люлин" и ,,Красно село", посочи Бобчева. Те вече обслужват ,,Красна поляна", припомни тя и обясни, че "Софекострой"  е търговско дружество, изцяло собственост на общината, и за да започне дейност, може да премине по процедура по-кратка от стандартната обществена поръчка. Тя допълни, че в Столичния общински съвет бе гласуван заем за купуването на техника заради дейността на търговското дружество в засегнатите райони. 

Заместник-кметът Бобчева посочи, че критичните точки са в районите с по-тесни улици и там, където обслужването трябва да става в часовете след 20:00 часа. Такива има около болницата „Н.И. Пирогов”, както и в квартали като "Бъкстон" и "Борово". 

Тя припомни, че днес има акция с доброволци. Възможно от понеделник да няма нужда от тях, ако събирането по график действа успешно. Ще направим наши анализи и понеделник ще обявим какво следва оттук нататък, заяви Бобчева. 

Надявам се днес времето да не попречи на доброволците, каза Бобчева и обясни, че точките, на които има организация за тях – в „Люлин“, на паркинга пред магазин „Билла“ на бул. „Царица Йоана“, в „Красно село“ в ж.к. „Хиподрума“, паркинга на магазин „Билла“, както и ул. „Житница“, при входа на полигон „Земляне“, са избирани според това дали са удобни за достъп на гражданите. Тя припомни, че на полигона "Земляне" ще се раздават чували, ръкавици и ще се дават инструкции от 10:00 до 17:00 часа.

Целта е да се възстанови стандартното обслужване и да се създадат условия за отмяна на временната кризисна организация, въведена за двата района, съобщиха от пресцентъра на Столичната община вчера. 

