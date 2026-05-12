Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Софиянец е арестуван при даване на подкуп от 40 000 евро в Добрич

Той искал да даде парите на областния управител на Добрич, който обаче дни преди това подал сигнал, че му се оказва влияние

Днес, 18:00
Илияна Кирилова

44-годишен софиянец опитал да подкупи областния управител на Добрич, за да придобие стотици декари земеделска земя в землището на Каварна. Мъжът е задържан в момент на предаване на 40 000 евро, съобщават от МВР. 

Преди дни в Областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител. Той съобщил, че спрямо него се прави опит да бъде оказано влияние при вземането на решение в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

В понеделник, около 18:30 ч., в Добрич е задържан мъжът в момент на предаване на подкупа. В хода на действията по разследването са установени и иззети множество документи, относими към деянието. Парите са иззети и приложени към материалите по разследването, разказват още от МВР.

Прави впечатление, че с подобни операции вътрешното министерство се скъсва да шуми и да се хвали, докато при конкретния случай, съобщението за него е навряно в информационния бюлетин за деня.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

подкуп, Добрич, МВР, корупция

Още новини по темата

Правят се големи промени при тестовете за алкохол и дрога на пътя
10 Май 2026

Радев потвърди: Разбира се, че Кандев остава главен секретар на МВР
09 Май 2026

19-годишен шофьор с 25 фиша спретна нелегално състезание в София
30 Апр. 2026

Водачи на много луксозни коли се гониха и стреляха на пътя
29 Апр. 2026

МВР издебна и засне няколко поршета да летят през Велинград
24 Апр. 2026

Главният секретар на МВР осветли завера срещу себе си
24 Апр. 2026

МВР спира за дни електронната услуга за издаване на паспорт
22 Апр. 2026

Съдия е осъден по дело за 10 000 лв. подкупи
20 Апр. 2026

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления
20 Апр. 2026

Дечев: В 20:01 ч. в неделя ще кажа кои партии купуват гласове
18 Апр. 2026

МВР ще тества служителите си за наркотици
18 Апр. 2026

МВР арестува четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" заради изборите
16 Апр. 2026

Съпругата на испанския премиер е официално обвинена в корупция
14 Апр. 2026

Трима министри създават Библия за всички кандидат-шофьори
14 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса